В третью годовщину начала полномасштабной войны против Украины в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке возобновила работу 11-я Специальная чрезвычайная сессия по ситуации в этой стране. Украина и США представили свои проекты резолюции для голосования. Генеральная Ассамблея приняла оба варианта, сообщает Служба новостей ООН.

За украинский документ проголосовали 93 страны, против — 18 стран, 65 делегаций, включая Узбекистан, воздержались. Американский вариант поддержали 93 страны, 8 проголосовали против, 73 государства, в том числе Узбекистан, воздержались. При этом проект резолюции, представленный Соединёнными Штатами, был принят с поправками, предложенными Евросоюзом, США при голосовании воздержались.

В одной из принятых поправок предлагалось добавить в резолюцию слова о подтверждении «приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, простирающихся до её территориальных вод».

Согласно другой одобренной поправке Евросоюза, слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» были заменены на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая с трибуны Генассамблеи перед голосованием, призвала страны оставаться верными Уставу ООН. «Мы переживаем исторический момент», — сказала она, добавив, что решения, принимаемые сегодня, определят будущее Украины, Европы и всего человечества.

Украинский документ ссылается на предыдущие резолюции, повторяя призыв к России полностью вывести свои войска с территории Украины. Авторы документа призывают добиваться мира, основанного на принципах Устава ООН. Десятки стран стали соавторами проекта.

Американский дипломат Дороти Ши представила перед голосованием американский вариант резолюции под названием «Путь к миру», в котором авторы призывают положить конец конфликту, но не уточняют, кто его начал и условия, на которых должен быть заключён мир.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал голосовать за американский вариант резолюции, назвав его «шагом в правильном направлении», а также за предложенную Россией поправку к нему, касавшуюся устранения «корневых причин» украинского кризиса. Поправка не была принята Генассамблеей.

Он также призывал делегации голосовать против украино-европейского проекта резолюции и предложенных европейскими странами поправок к документу США.