С 1 марта в Узбекистане устанавливается новый порядок строительства многоквартирных домов на основе реновации. Это следует из указа президента Шавката Мирзиёев от 21 февраля.

Согласно документу, реализация проекта реновации будет разрешена после подписания нотариально удостоверенного мирового соглашения со всеми собственниками.

Собственникам по их желанию будет предоставлен один из следующих видов компенсации:

квартира «под ключ» в новом доме по программе реновации не меньшей площади, чем сносимая, а также компенсация всех расходов на переселение, включая аренду временного жилья;

выплата полной рыночной стоимости сносимого жилья или нежилого объекта;

предоставление других видов компенсации по согласованию с инициаторами проекта реновации.

В рамках «дорожной карты», утверждённой указом, поручено до 1 июля 2025 года разработать и представить в правительства проект постановления президента о создании республиканских и региональных советов по реализации реновации городских территорий и определении их полномочий.

До 1 сентября планируется разработать и внести в Кабмин проект нормативно-правового акта, регулирующего порядок реновации.

В нём должны быть описаны порядок работы комиссии по оценке технического состояния объектов недвижимости, перечень факторов, оказывающих значительное влияние на социальную жизнь населения в зоне реновации, регламент деятельности фондов поддержки реновации городских территорий, порядок и критерии отбора инвесторов и строительных организаций, реализующих проекты реновации.

Кроме того, в проекте поручено отобразить механизм государственной поддержки проектов реновации, а также порядок участия собственников и других лиц в проектах реновации в качестве долевых инвесторов.

В январе президент сообщал, что в Узбекистане по программе реновации в 2025 году планируется построить 20 тысяч квартир. Глава государства отметил, что в этом направлении уже начаты успешные работы в ряде городов и районов страны, которые необходимо популяризировать и в других регионах.

В октябре хокимият Ташкента объявил тендеры на проведение реновации на площади более 50 гектаров. На международном архитектурном конгрессе, прошедшем в столице, обсуждались принципы реализации таких проектов, возникающие вызовы и их решение.

Ранее политические партии призывали не спешить с проведением реновации до принятия соответствующего закона.