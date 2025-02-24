Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25−26 февраля посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня предстоящих переговоров на высшем уровне включены вопросы укрепления стратегического партнёрства и расширения сотрудничества, увеличения объёмов торговли, развития транспортной взаимосвязанности и транзитного потенциала, а также обсуждение совместных проектов в лёгкой и кожевенной промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и электротехнике и другие.

По итогам саммита планируется принятие Совместной декларации и ряда двусторонних документов.

В рамках деловой программы визита главы государств также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.

До этого Шахбаз Шариф посещал Узбекистан в сентябре 2022 года для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Пакистан является одним из основных торговых партнёров Узбекистана. Согласно данным Агентства статистики, по итогам 2024 года взаимной торговли товарооборот между странами вырос на 4,4% — 404,5 млн долларов (по сравнению с 2022 годом рост на 36%), а экспорт на пакистанский рынок — до 299,5 млн долларов (рост — в 1,5 раза). Это пятый по величине экспортный рынок для узбекских овощей и фруктов — 124,7 тысячи тонн плодоовощной продукции на 192,3 млн долларов.

За последние пять лет число совместных предприятий утроилось и достигло 128 (данные за ноябрь прошлого года). За этот же период объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти в 6,5 раз и достиг 354 тысячи тонн в 2023 году.

В феврале 2023 года для доведения товарооборота до 1 млрд долларов Узбекистан и Пакистан согласовали план действий, который включает внедрение инструментов поддержки трейдеров, гармонизацию процедур автомобильных и транзитных перевозок и продвижение электронной торговли между двумя странами.

В ноябре прошлого года было открыто прямое авиасообщение между Ташкентом и Лахором. Переговоры об открытии авиамаршрута из Ташкента во второй по величине город Пакистана Карачи продолжаются.

Также в центре внимания стран — проект Трансафганской железной дороги, которая свяжет Центральную и Южную Азию, обеспечив Узбекистану доступ к портам Пакистана. Маршрут «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» протяжённостью 760 км оценивается в 4,8 млрд долларов. Строительство займёт не менее 5 лет, а срок доставки грузов из Узбекистана в Пакистан сократится с 35 до 3−5 дней.