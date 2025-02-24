Узбекистан в третий раз примет участие в Венецианской архитектурной биеннале. Главное международное событие в области архитектуры откроется 24 мая и продлится до 23 ноября. Тема 19-й биеннале, которая пройдёт под кураторством итальянского архитектора и инженера Карло Ратти, звучит как Intelligens: Natural. Artificial. Collective («Интеллект: Естественный. Искусственный. Коллективный»).

Кураторами национального павильона станут Екатерина Головатюк и Джакомо Кантони из архитектурной студии GRACE. Об этом объявил комиссар павильона — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF).





Выбор кураторов не случайный. С 2021 года студия, наряду с командой международных экспертов, занята в масштабном проекте фонда Tashkent Modernism XX/XXI, целью которого является разработка методологии оценки и сохранения 24 ключевых модернистских объектов столицы. Итогом нескольких лет работы стало не только подтверждение исключительной ценности этих зданий для городской идентичности Ташкента, но и обеспечение их сохранности — 21 из них присвоен статус объекта культурного наследия.

Национальный павильон, который получил название «Сияние как материя», представляет собой логическое продолжение проекта. Он исследует научное и культурное значение модернистского наследия Узбекистана и его международный потенциал через историю «значимого, но малоизвестного символа ташкентского модернизма» — гелиокомплекса «Солнце», который находится в Паркентском районе, в 45 км от столицы.

Фото предоставлено Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

Построенный в 1987 году, объект был одним из последних крупных научных проектов СССР и по-прежнему остаётся одной из двух крупнейших в мире солнечных печей, используемых для изучения поведения материалов при экстремально высоких температурах.

По замыслу кураторов, павильон в Венеции отразит двойственный характер гелиокомплекса.

«Сочетание его гигантского масштаба, соответствующего логике советского прошлого, и определённых исторических событий не позволило ему стать по-настоящему передовой инфраструктурой. Экспозиция в Венеции передаёт эту амбивалентность через двойной нарратив о солнечной печи: она одновременно экологически устойчивая и неустойчивая, модернистская и архаичная, назидательная и секретная, торжественная и утилитарная. Замершая во времени и пространстве, эта архитектура неизбежно продолжает излучать свою утопическую ауру на окружающий ландшафт», — отмечается в официальном сообщении фонда.

Фото предоставлено Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

Вместо того, чтобы рассматривать утрату актуальности солнечной печи как недостаток, кураторы павильона исследуют её потенциал, а также значение этого места и его роль в науке и культуре. Их интересует, ответом на какие насущные вызовы современности этот объект может стать.

«Узбекистан — страна с богатым культурным наследием, и этот павильон является важным шагом в привлечении внимания к выдающемуся, но недооценённому наследию ташкентского модернизма. Как и сам Узбекистан, павильон устремлён в будущее, демонстрируя твёрдую приверженность инновациям и стремление внести значимый вклад. Курируемая студией GRACE выставка отражает эту двойственность и показывает, как проект Tashkent Modernism XX/XXI, изначально сосредоточенный на сохранении архитектурного наследия, также инициирует дискуссию о создании позитивного будущего», — отмечает Гаянэ Умерова, председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.





Серия объектов и инсталляций, представленных на выставке внутри павильона, обращается к ключевым элементам института и их интерпретациям. Эти объекты либо привезены из Узбекистана и слегка адаптированы, либо созданы в других местах и предназначены для дальнейшего использования в институте после завершения биеннале. Все модификации предполагают концептуальное и функциональное переосмысление этих элементов, позволяя раскрыть их скрытые смыслы и возможности.

В павильоне будут представлены работы писателя Сухбата Афлатуни, художников Азамата Аббасова, Эстер Шейнфельд и Мухиддина Рискиева. В мероприятиях в рамках биеннале примут участие учёные Одилхужа Парпиев и Султан Сулейманов.

Кроме того, выставка станет сценографией для театрального перформанса. Этот подход позволяет переосмыслить комплекс не только с точки зрения его сохранения, но и включить его в более широкий спектр научных и культурных дискуссий. Он также подчеркнёт наследие Садыка Азимова — отечественного физика и академика, карьера которого связана со строительством и запуском НПО «Физика-Солнце».