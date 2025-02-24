Профессиональный боксёр из Узбекистана Исраил Мадримов (10−2−1, 7 КО) прокомментировал поражение от непобеждённого американца Вёрджила Ортиса-младшего (23−0, 21 KO).

Напомним, поединок прошёл в ночь на 23 февраля в рамках боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Ортиса единогласным решением судей (115−113, 115−113, 117−111).

«Честно говоря, мы готовились к этому бою, но не были на 100% готовы. В декабре, когда должен был состояться бой, я заболел вирусным заболеванием. Но оказалось, что я не до конца восстановился. Об этом мы узнали, когда уже прибыли в США. За две недели до боя врач сказал, что теперь могу приступать к тренировкам. Мы не хотели отменять бой. Я отбоксировал 12 раундов, думаю, что вышло неплохо. Это тоже опыт», — заявил он в интервью, опубликованном Федерацией бокса Узбекистана.

В интервью Boxing News указал, что не хотел отменять поединок, поскольку был частью большого вечера бокса между Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2. Отметил, что в Саудовской Аравии Бивол взял реванш у Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

«В декабре я заболел. Две недели назад мы ходили к врачу, и он сказал, что я не был готов к бою. Мы не хотели отменять поединок, так как он был частью большого вечера бокса. Я хотел показать зрелищный бой, это моя работа», — заявил Мадримов в интервью.

Узбекистанец сожалеет, что в первых шести раундах двигался слишком много, что истощило его к концу боя и сыграло на руку Ортису. По силе ударов Мадримов превосходил соперника, однако чрезмерная активность на ногах стоила ему энергии.

«Я рискнул, потому что не хотел отменять бой. Это был важный опыт. Теперь жду следующего поединка и вернусь сильнее», — добавил Мадримов.

Изначально соперником Исраила должен был стать Сергей Богачук (24−2). Именно его и остановил Ортис в августе 2024 года. Они должны были сойтись 21 декабря в андеркарде турнира, флагманами которого были Александр Усик и Тайсон Фьюри. Однако Мадримов снялся с боя из-за заболевания острым бронхитом.

Мадримов призёр Азиатских игр и чемпион Азии в любителях. Начал профессиональную карьеру в 2018 году в Атлантик Сити (США), где успешно выступили другие узбекские профи Шахрам Гиясов и Муроджон Ахмадалиев.

В марте прошлого года в Эр-Рияде победил нокаутом в 5 раунде Магомеда Курбанова (25−1, 13 КО) и стал новым чемпионом WBA в первом среднем весе.

Однако поражение от Ортиса стало вторым подряд для бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Мадримова, который в предыдущем поединке проиграл титул двукратному абсолютному чемпиону мира Теренсу Кроуфорду.