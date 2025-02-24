В Германии прошли внеочередные парламентские выборы, назначенные после того, как в декабре прошлого года Бундестаг вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца.

По данным Федеральной избирательной комиссии Германии, консервативный блок ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз») во главе с Фридрихом Мерцем набрал 28,5% голосов.

На втором месте идёт ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% голосов, что стало лучшим результатом в истории АдГ.

Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем на третьем месте с худшим результатом за последние 80 лет — за неё проголосовали 16,4% избирателей. Шольц признал поражение на выборах и поздравил Мерца с победой.

«Зелёные» набрали 11,6%, крайне левая партия Die Linke — 8,7%.

Левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» и праволиберальная Свободная демократическая партия не преодолели 5-процентный барьер.

Явка на выборах составила 82,5% — это самый высокий показатель с 1990 года.

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц является главным претендентом на пост канцлера. Он заявил, что надеется сформировать коалиционное правительство к Пасхе (к 20 апреля), но признал, что это будет непросто.

Ведущие немецкие партии, включая ХДС, придерживаются политики «брандмауэра» — так в Германии называют отказ сотрудничать с крайне правыми партиями. Таким образом, коалиция с АдГ исключена.

The Guardian отмечает, что Мерц может сформировать так называемую «большую коалицию» с СДПГ, обойдясь без третьей стороны. При таком сценарии будущее правительство будет более стабильным и менее раздробленным, чем коалиционное правительство Шольца, состоявшее из трёх партий, считает издание.