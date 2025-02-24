Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана до 20 лет Фарход Нишонов прокомментировал вылет из четвертьфинала Кубка Азии U-20, из-за чего команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

Футболисты Узбекистана в матче, прошедшем 23 февраля в Китае, уступили соперникам из Южной Кореи в серии пенальти — 3:3 (1:3).





Наставник считает, что узбекистанцы упустили шанс, но в целом доволен выступлением на турнире.

«Мои игроки сыграли очень хорошо, даже несмотря на то, что результат оказался не в нашу пользу», — цитирует его сайт Азиатской конфедерации футбола (АФК).

По его словам, команда много тренировала пенальти, но в футболе не всегда всё идёт по плану.

«Мы прибавляли от матча к матчу. Если бы мы выиграли этот поединок, возможно, смогли бы снова стать чемпионами. В целом я доволен тем, как мы провели четыре игры на турнире», — заявил Нишонов.

Вратарь сборной Южной Кореи Хон Сон-мин стал героем встречи, обеспечив своей команде победу в серии пенальти. Благодаря его блестящей игре 12-кратные чемпионы турнира вышли в полуфинал Кубка Азии U-20.





Хон уже на 2-й минуте встречи отразил пенальти капитана сборной Узбекистана Мухаммадали Уринбоева. Позже, в серии 11-метровых ударов, он вновь стал решающим фактором, парировав удары Оллабергана Каримова и Муроджона Комилова.

19-летний вратарь клуба «Пхохан Стилерс» отметил важную роль тренера вратарей Чон Ю-сока, который помог ему подготовиться к серии пенальти.

«После множества тренировочных сессий я становился всё увереннее, потому что мне удалось отразить немало ударов», — сказал Хон.

Он также подчеркнул, что команда уже играла против первого пенальтиста Узбекистана Оллабергана Каримова на Кубке Азии U-17 в 2023 году в Таиланде. Тренер дал также точную информацию о 11-м номере узбекистанцев Муроджоне Комилове, что помогло вратарю предугадать его удар.

«Я рад, что нам удалось победить Узбекистан, потому что в прошлый раз мы проиграли им по пенальти. Благодарю своих товарищей по команде за поддержку, и я счастлив, что смог оправдать их доверие», — добавил он.

Южная Корея вела со счётом 3:1, но позволила Узбекистану отыграться, пропустив два гола за пять минут до конца матча. Главный тренер Ли Чан-вон признал, что его команде пока не хватает опыта.

«Мы были недостаточно умны, чтобы контролировать игру. Я просил игроков сохранять владение мячом, но они слишком часто вступали в единоборства, и из-за этого могли возникнуть сложности», — сказал Ли.

Теперь Южная Корея встретится в полуфинале с Саудовской Аравией.