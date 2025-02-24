В Узбекистане планируется перейти на рациональное потребление электроэнергии в жилых массивах за счёт перевода новостроек на централизованное отопление и электрические плиты. Об этом говорится в «дорожной карте», утверждённой указом президента от 21 февраля.

В 2025 году в стране планируется построить жилые дома на 135 тысяч квартир. Их планируется подключить к централизованному отоплению. В целях безопасности в новых домах кухни оборудуют электроплитами.

Кроме того, власти намерены в два раза снизить потребление электроэнергии для освещения внутренних дорог в населённых пунктах. Соответствующие предложения должны быть представлены в Администрацию президента до 1 апреля.

Также в каждом регионе до апреля планируется создать не менее две группы по приёмке и обслуживанию лифтов. А для подготовки специалистов не менее 20 человек в каждом регионе пройдут обучение по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования.

В «Новом Узбекистане» и других жилых массивах минимум 2% расходов на строительство многоквартирных домов планируется направить на озеленение близлежащих участков. Соответствующий проект документа поручено внести в Кабмин до 1 июля.

В Министерстве строительства и ЖКХ «Газете.uz» сообщали, что в этом году планируется создание национальной информационной системы «Турар-жой» для учёта технического состояния жилья.

Кроме того, намечено внедрение единой платформы «Безопасный лифт». Для мониторинга состояния и работы 8942 лифтов в многоэтажных домах пройдут техосмотр. В течение пяти лет планируется обновить 2001 лифт, ещё 382 единицы пройдут капитальный ремонт.

Почему центральное отопление?

В Минстрое на запрос «Газеты.uz» отметили, что в Каракалпакстане, областях и Ташкенте в 2025 году планируется строительство 120 тысяч квартир в многоэтажных домах.

Согласно указу президента от 9 декабря 2021 года (УП-32) о создании жилых массивов «Янги Узбекистон», 29 тысяч квартир будут обеспечены централизованным отоплением.

В Новом Ташкенте 15 тысяч квартир будут отапливаться и охлаждаться системой , которая одновременно производит электричество, тепло и холод.

В регионах с высокой потребностью в жилье будет построено 91 тысяча квартир. В новых домах, расположенных в зонах с доступом к централизованному теплоснабжению, будут получены технические условия для подключения к городским котельным. В районах, где нет подключения к централизованному теплоснабжению, будут построены новые котельные.

В качестве преимуществ централизованных котельных Минстрой назвал гибкость в использовании топлива (природный газ, уголь, мазут), безопасное и стабильное теплоснабжение и в два раза меньший расход газа по сравнению с индивидуальными котлами.