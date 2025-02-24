Президент Шавкат Мирзиёев 24 февраля ознакомился с презентацией по вопросам совершенствования и цифровизации таможенной системы Узбекистана.

Отмечается, что за последние годы число транспортных средств, пересекающих границу, увеличилось в восемь раз — почти 5 миллионов. Таможенные поступления в бюджет увеличились в 9 раз, превысив 63 трлн сумов в прошлом году.

Время оформления грузов сократилось до трёх часов для импорта и 20 минут для экспорта. В целом, благодаря упрощению процедур почти 6000 экспортёров и около 20 тысяч импортёров смогли значительно сэкономить средства и время, говорится в сообщении.

В международном рейтинге логистики по таможенному показателю Узбекистан поднялся со 140-го на 74-е место.





Однако остаются нерешённые задачи, связанные с ускорением процессов и повышением удобства. В ходе презентации были обсуждены новые меры цифровизации и автоматизации.

Сегодня в таможенной зоне перерабатываются товары на 1 млрд долларов перед экспортом. Планируется упростить таможенный режим, чтобы увеличить показатель до 1,5 млрд долларов в этом году.

С учётом роста торговых и туристических связей с соседними государствами ожидается двукратное увеличение пассажиропотока и движения автотранспорта через границу. Это требует создания дополнительной инфраструктуры и увеличения пропускной способности таможенных постов.

В частности, для увеличения международных перевозок планируется внедрение системы предварительного получения информации о пассажирах на автобусных рейсах, аналогично авиаперевозкам. Это должно позволить ускорить пересечение границы и сократить время оформления автобусов в два раза.

Кроме того, на крупнейших таможенных постах в тестовом режиме предложено внедрить в качестве эксперимента систему «красного» и «зелёного» коридоров для легковых автомобилей и автобусов. Первый заместитель председателя Таможенного комитета Гайрат Носиров в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что эта система позволит значительно сократить время прохождения границы для пассажирского транспорта.

Система «красного» и «зелёного» коридоров на таможне — это способ ускоренного прохождения пограничного контроля. Зелёный коридор — для пассажиров и транспортных средств, у которых нет товаров, подлежащих декларированию или запрещённых к ввозу/вывозу. Они проходят таможню без проверки или с минимальным контролем. Красный коридор — для тех, у кого есть товары, требующие таможенного оформления или у кого возникают подозрения у таможенников. Здесь предусмотрена более тщательная проверка.

Глава Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов. Фото: пресс-служба президента.

Также планируется применение технологий искусственного интеллекта в таможенном наблюдении. Для этого при поддержке специалистов Всемирного банка будет усовершенствована система риск-анализа. Она будет оценивать уровень надёжности предпринимателей по 122 критериям, включая финансовую стабильность, налоговую задолженность и торговую историю.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта будут анализироваться рентгеновские снимки товаров с автоматическим выявлением рисков.

Президент поручил привести таможенное законодательство в соответствие с нормами ВТО в рамках вступления Узбекистана в организацию. Также будет усилена подготовка специалистов в сфере ИИ, цифровых технологий и риск-анализа.