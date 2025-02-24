В Узбекистане упростят процесс сдачи жилья в эксплуатацию. Это предусмотрено указом президента от 21 февраля.

На совещании в январе отмечалось, что на данный момент подрядчики должны согласовать документы для начала строительства минимум в 5 этапах, что занимает до двух месяцев.

Указом президента с 1 мая все процессы, от начала строительства до выдачи разрешения на эксплуатацию, будут переведены в онлайн-режим через систему «Прозрачное строительство».

Теперь подрядчики смогут согласовывать готовый проект с ведомствами онлайн через платформу. В случае выявления недостатков они будут устраняться в процессе.

Для сдачи дома в эксплуатацию теперь потребуется только заключение Инспекции по надзору в сфере строительства и ЖКХ и заключение Госслужбы пожарного надзора.

При этом разработанная заказчиком предварительная проектная документация перед проведением градостроительной экспертизы согласовывается с органами санитарно-эпидемиологической службы, экологии, а также представителями общественных объединений лиц с инвалидностью.

Контроль за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной проектной документацией осуществляется Стройинспекцией.

Кроме того, отменяется практика инструментально-технического обследования многоквартирных домов, которые зарегистрированы в Инспекции и строились под её контролем.

При этом заключение инструментально-технического обследования на сейсмоустойчивость выдаётся лабораторией, проводившей обследование многоквартирного жилого дома в период строительства.

С 1 апреля в Ташкенте в порядке эксперимента объединят процессы выдачи разрешений на проектирование многоквартирных домов и разработку архитектурно-планировочного задания. Как ожидается, это позволит сократить сроки в два раза.

В течение четырёх месяцев Министерство строительства и ЖКХ совместно с Агентством по управлению государственными активами должно запустить цифровую платформу в тестовом режиме. Она охватит все этапы процесса — от реализации земельных участков под строительство до выдачи разрешения на эксплуатацию зданий.

В рамках указа с 1 марта вводится новый порядок строительства многоквартирных домов в рамках реновации. Реализация проектов возможна только после нотариального согласия всех собственников. Жильцам предложат три вида компенсации. Документ о порядке реновации планируется разработать до 1 сентября.