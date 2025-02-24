Бехзод Сайлихонович Хамраев назначен директором Агентства статистики при президенте Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Бехзод Хамраев родился в 1983 году в Бухарской области. В 2006 году окончил магистратуру Ташкентского государственного экономического университета, в 2016 году окончил Национальный институт политических наук в Японии. Имеет степень магистра в области эконометрики и статистики.

Трудовую деятельность начал в Министерстве экономики. С 2008 года работал в системе Центрального банка, в том числе в должности директора Департамента по денежно-кредитной политике.

С января 2020 года занимал пост заместителя председателя Центробанка.

Бывший директор Агентства статистики при президенте Баходир Бегалов был освобождён от должности в январе. Он возглавлял статистический орган с мая 2017 года.