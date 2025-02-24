Футбольный клуб «Манчестер Сити», за который выступает защитник из Узбекистана Абдукодир Хусанов, уступил «Ливерпулю» в 26-м туре Английской Премьер-лиги. Матч, прошедший 23 февраля, завершился со счётом 0:2.

Абдукодир Хусанов. Фото: «Манчестер Сити».



Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола из-за травмы главного нападающего Эрлинга Холанда сделал ставку на Фила Фодена и Омара Мармуша в центре атаки. Абдукодир Хусанов, сыгравший правого защитника против мадридского «Реала», вернулся в центр защиты вместе с Натаном Аке.

Наставник «красных» Арне Слот зеркально ответил, используя Собослаи и Кертиса Джонса в роли «ложных девяток».

Обе команды играли в схеме 4−2−4, но именно «Ливерпуль» доминировал в прессинге и реализации моментов.

За счёт необычного розыгрыша углового на 14-й минуте забил вингер Мохаммед Салах, который позже также отдал голевую передачу. Теперь в активе 32-летнего египтянина 25 голов и 16 ассистов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии (всего 30 голов и 21 передача в 38 играх). За счёт этого он побил несколько рекордов по результативным действиям.





Второй гол встречи забил полузащитник Доминик Собослаи, которому не смог помешать Абдукодир Хусанов.

За счёт победы «Ливерпуль» оторвался на 11 очков от идущего следом «Арсенала», который в предыдущем туре потерпел поражение от «Вест Хэма».

Пеп Гвардиола похвалил Хусанова за игру.

«[Хусанов] сыграл очень хорошо в Мадриде, играя на позиции правого защитника и контролируя Винисиуса, и сегодня он был таким быстрым и дисциплинированным. Конечно, ему нужно совершенствоваться, и у него невероятные способности. Нико [Гонсалес] и Омар [Мармуш] тоже, но им нелегко против физически сильной команды», — заявил тренер.

Несмотря на поражение, защитник из Узбекистана не раз спасал свою команду. в одном из эпизодов Салах убежал от защитника «горожан» Натана Аке, но Абдукодир Хусанов подстраховал партнёра и сумел заблокировать его удар.





В другом эпизоде Хусанов выдержал линию офсайда, благодаря чему третий гол Кёртиса Джонса был отменён.

В концовке встречи Абдукодир прервал удар Собослаи, который потенциально мог стать голевым.

Статистика Хусанова против «Ливерпуля»:

102 касания

87 точных передач (лучший показатель)

99% точность передач (самая высокая)

12 перехватов

9 передач в финальную треть

6 выбитых мячей

2 выигранных единоборства на земле

1 блок

1 спасительный подкат последнего защитника

100% успешность подкатов

1 созданный голевой момент

Кроме того, ни один игрок не перехватывал мяч чаще, чем Хусанов (12) на этой неделе в АПЛ.

По итогам тура «Ливерпуль» лидирует с 64 очками, сыграв на один матч больше. Второе место занимает «Арсенал» (53), третье — «Ноттингем Форест» (47), а «Манчестер Сити» расположился на четвёртой позиции (44).

Видео

Видеоматериал взят с YouTube-канала Setanta Sports Premier League.

Видео с участием Хусанова

Напомним, 20-летний Абдукодир Хусанов перешёл из французского «Ланса» в «Манчестер Сити» в январе и подписал контракт с английским клубом до 2029 года.

Ранее редакция «Газета.uz» публиковала интервью с Хусановым, записанное летом 2024 года во время работы над документальным фильмом о пути сборной Узбекистана на Олимпиаду в Париже, а также интервью с его агентом.