Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет в полуфинале Кубка Азии U-20 потерпела поражение от Южной Кореи и не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Матч, прошедший 23 февраля, завершился со счётом 3:3, а в серии пенальти — 1:3.

В предыдущих матчах группы Узбекистан обыграл Йемен (1:0) и Индонезию (3:1). В третьем матче команда уступила Ирану (1:2), но всё равно вышла в четвертьфинал, где ей противостоял лидер группы «D» — Южная Корея.

Узбекистан мог забивать уже на 2-й минуте, но нападающий Мухаммадали Уринбоев не смог реализовать назначенный пенальти.

Тем не менее, на 18-й минуте полузащитник Асилбек Жумаев вывел команду вперёд после успешно разыгранного углового — 1:0.

Южнокорейцы отыгрались спустя 8 минут. После подачи с углового Син Мин-Ха воспользовался неразберихой в штрафной и переправил мяч в ворота Узбекистана — 1:1.

Во втором тайме Южная Корея прибавила. На 56-й минуте Син Мин-Ха оформил дубль, замкнув навес в штрафную — 1:2.

На 61-й минуте Ким Таэ-Вон завершил быструю контратаку южнокорейцев — 1:3.

Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана Фарход Нишонов бросил в игру более атакующих игроков.

Вышедшие на замену Мухаммадали Реимов и Оллаберган Каримов оформили голевые передачи.

На 90-й минуте Мухаммадаали Уринбоев отправил мяч в правый угол ворот, а за 15 секунд до конца встречи (90+4) Абдугафур Хайдаров проник в штрафную и хладнокровно переиграл вратаря — 3:3.

Игра перешла в экстра-таймы, но команды больше не забили голов.





В серии пенальти Южная Корея оказалась точнее, реализовав 3 из 5 ударов, тогда как узбекистанцы смогли забить только 1 из 4 попыток. Итоговый счёт — 3:3 (1:3).

В соревновании принимали участие 16 команд. Четыре лучшие сборные получат путёвки на чемпионат мира U-20, который пройдёт в Чили. Путёвки из Азии уже получили Австралия, Япония, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Отметим, что Узбекистан является действующим чемпионом Кубка Азии. В 2023 году молодёжная сборная во главе с тренером Равшаном Хайдаровым впервые в своей истории выиграла этот турнир.

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Источник: flashscore.com.

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