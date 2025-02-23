Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон о введении ответственности за «дорожное хулиганство». Документ вступил в силу с 21 февраля.

Это касается случаев, когда водители нарушают культуру вождения, демонстрируя «агрессивное управление», «дрифт», «шахматное» движение, создание препятствий на дорогах и другие подобные нарушения, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Кодекс об административной ответственности дополняется новой статьёй 128−10 (дорожное хулиганство). Под этим термином понимается:

«умышленное создание водителем транспортных средств препятствий движению других транспортных средств, необоснованное буксование (дрифт) транспортным средством при совершении угла и (или) изменении траектории движения, совершение резких маневров в своём направлении непрерывно три и более раза (за исключением совершения в специально отведённых участках) или намеренное резкое торможение с последующим повторным ускорением движения, иные умышленные действия, создающие помехи другим участникам дорожного движения».

Это будет предусматривать наказание в виде штрафа в размере 25-кратной базовой расчётной величины (9,375 млн сумов) и (или) лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 2 лет.

То же нарушение, совершённое лицами, не имеющими права управления транспортным средством, повлечёт штраф в размере 50-кратной БРВ (18,75 млн сумов) или административный арест до 15 суток.

Кроме того, повышается штраф за участие водителей транспортных средств в групповой езде, угрожающей безопасности дорожного движения или повлёкшей аварийную ситуацию с 3 БРВ до 5 БРВ (1,875 млн сумов).

Ещё в 2019 году МВД предлагало ввести статью о дорожном хулиганстве в КоАО, в качеств наказания предусматривались только штрафы.

Напомним, в рамках этого же закона также предусматривается запуск системы начисления штрафных баллов водителям за нарушения ПДД, введение уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение и вождение после лишения прав. Также вводится наказание за публикацию фото и видео правоохранителей Узбекистана в искажённом виде, что может привести к их дискредитации.