Профессиональный боксёр из Узбекистана Исраил Мадримов (10−1−2, 7 КО) потерпел поражение от непобеждённого американца Вёрджила Ортиса-младшего (23−0, 21 KO). Поединок прошёл в ночь на 23 февраля в рамках боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).





Это был не самый зрелищный бой, но 26-летний Ортис-младший одержал победу единогласным решением судей (117−111, 115−113, 115−113), сохранив свой непобеждённый рекорд и временный титул чемпиона WBC в первом среднем весе.

30-летний Мадримов в первой половине боя сумел нейтрализовать многие сильные стороны Ортиса, но как только американец увеличил темп, он захватил инициативу и стал контролировать ход поединка, заставляя Мадримова выглядеть слишком осторожным.

Особенно опасными выглядели удары Ортиса в корпус. Мадримов пытался контратаковать, иногда успешно, а затем усилил давление в заключительных раундах, но этого оказалось недостаточно для победы.





«Мы ожидали такого боя. Мы знали, что он будет тяжёлым. [Исраил Мадримов] приехал за победой», — сказал Ортис. «Мне просто нужно было сохранять терпение и не бросаться бездумно в атаку. Я знал, что мне нужно действовать умно и тщательно подбирать удары… Я просто хочу драться с лучшими. С кем бы меня ни поставил Турки (Аль аш-Шейх), я соглашусь. Я никогда не избегаю боёв».





30-летний Мадримов призёр Азиатских игр и чемпион Азии в любителях. Начал профессиональную карьеру в 2018 году в Атлантик Сити (США), где успешно выступили другие узбекские профи Шахрам Гиясов и Муроджон Ахмадалиев.

В марте прошлого года года в Эр-Рияде победил нокаутом в 5 раунде Магомеда Курбанова (25−1, 13 КО) и стал новым чемпионом WBA в первом среднем весе.

Однако поражение от Ортиса стало вторым подряд для бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Мадримова, который в предыдущем поединке проиграл титул двукратному абсолютному чемпиону мира Теренсу Кроуфорду.

Такое выступление может дорого обойтись 30-летнему Мадримову, ведь в последних двух боях — против Теренса Кроуфорда и теперь Ортиса — он продемонстрировал свой высокий уровень и умение усложнять жизнь соперникам. Однако, если у боксёра нет широкой фанатской базы, привлекающей платящих зрителей, добиться больших боёв бывает сложно, пишет Bad Left Hook.

Изначально соперником Исраила должен был стать Сергей Богачук (24−2). Именно его и остановил Ортис в августе 2024 года. Они должны были сойтись 21 декабря в андеркарде турнира, флагманами которого были Александр Усик и Тайсон Фьюри. Однако Мадримов снялся с боя из-за заболевания острым бронхитом.

Вёрджилу Ортису 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и имеет в своём активе победы над экс-чемпионом мира соотечественником Морисом Хукером, а также над экс-претендентами, литовцем Эгисом Каваляускасом и украинцем Сергеем Богачуком.