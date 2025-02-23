На главном фото: После двух случаев наезда на пешеходов с разницей в несколько дней на улице Амира Темура в Ташкенте появились светофоры. Это произошло после призывов «Газеты.uz».

«Сумма гарантии в 200 млн сумов не означает запрет на размещение в банке более крупных сумм». Центробанк Узбекистана разъяснил изменения в системе гарантирования вкладов: государство покрывает депозиты до 200 млн сумов, но вклады, открытые до вступления закона, защищены полностью. Лимит не запрещает размещать большие суммы — банки сохраняют ответственность перед вкладчиками.

Подписан закон о штрафных баллах для водителей. Согласно закону, по достижении 12 баллов будут лишать прав минимум на 6 месяцев. Но их размер должен ещё утвердить Кабмин. За какие нарушения будут начислять баллы? Список.

Колонка: Государство не должно заниматься сертификацией «Халяль». Как и посадочных материалов. С мая в Узбекистане внедряется сертификация продукции и услуг «Халяль». Однако халяль — это процесс производства, на который должна проводиться сертификация (не конечную продукцию). И заниматься этим должно не государство. Как и сертификацией посадочных материалов. Колонка юриста Умиды Хакназар.

«Большинство людей не подозревает, что пользуется помощью USAID». Призывы властей США распустить USAID вызвали как опасения о сокращении помощи по всему миру, так и потоки дезинформации об агентстве. Риторику Трампа повторяют и официальные лица Узбекистана. О проектах USAID и обвинениях в его адрес «Газета.uz» поговорила с бывшим руководящим сотрудником агентства.

Видео: Тысячи горожан подписали петицию о сохранении парка «Анхор Локомотив». Несмотря на официальные заявления о том, что строительство на территории парка не планируется, активисты продолжают собирать подписи. «Газета.uz» узнала у горожан, почему они считают важным не допустить застройки парка.





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