Блины на кефире

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Если у вас закончилось молоко, вас выручит рецепт блинов на кефире — нежные, тонкие, удивительно вкусные блинчики, которые можно есть и с начинкой, и без нее.

Пышные дрожжевые блины

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Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста.

Кружевные блинчики

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Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды, готовятся быстро и просто, а результат изумительно вкусный.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»

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Оригинальные блинчики «в горошек» — замечательный десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой.

Блины с маком

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Блины с маком — отличный вариант, если хочется чем-то разнообразить привычные блинчики.

Тонкие шоколадные блинчики

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Очень тонкие, ароматные и лёгкие в приготовлении блины для любителей шоколада.

Сырные блинчики

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Блины готовятся на рисовой муке и получаются очень нежным и легкими.

Томатные блины

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Эти блинчики отлично сочетаются с помидорами и моцареллой, так же в них можно завернуть несладкую начинку.

Заварные блинчики на молоке

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Заварные блины на молоке не отнимут много времени и сил, но результат при этом оправдает ваши лучшие ожидания.

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