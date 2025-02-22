Блины на кефире





Если у вас закончилось молоко, вас выручит рецепт блинов на кефире — нежные, тонкие, удивительно вкусные блинчики, которые можно есть и с начинкой, и без нее.

Пышные дрожжевые блины





Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста.

Кружевные блинчики





Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды, готовятся быстро и просто, а результат изумительно вкусный.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»





Оригинальные блинчики «в горошек» — замечательный десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой.

Блины с маком





Блины с маком — отличный вариант, если хочется чем-то разнообразить привычные блинчики.

Тонкие шоколадные блинчики





Очень тонкие, ароматные и лёгкие в приготовлении блины для любителей шоколада.

Сырные блинчики





Блины готовятся на рисовой муке и получаются очень нежным и легкими.

Томатные блины





Эти блинчики отлично сочетаются с помидорами и моцареллой, так же в них можно завернуть несладкую начинку.

Заварные блинчики на молоке





Заварные блины на молоке не отнимут много времени и сил, но результат при этом оправдает ваши лучшие ожидания.