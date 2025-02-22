Блины на кефире
Если у вас закончилось молоко, вас выручит рецепт блинов на кефире — нежные, тонкие, удивительно вкусные блинчики, которые можно есть и с начинкой, и без нее.
Пышные дрожжевые блины
Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста.
Кружевные блинчики
Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды, готовятся быстро и просто, а результат изумительно вкусный.
Тонкие блинчики на молоке «в горошек»
Оригинальные блинчики «в горошек» — замечательный десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой.
Блины с маком
Блины с маком — отличный вариант, если хочется чем-то разнообразить привычные блинчики.
Тонкие шоколадные блинчики
Очень тонкие, ароматные и лёгкие в приготовлении блины для любителей шоколада.
Сырные блинчики
Блины готовятся на рисовой муке и получаются очень нежным и легкими.
Томатные блины
Эти блинчики отлично сочетаются с помидорами и моцареллой, так же в них можно завернуть несладкую начинку.
Заварные блинчики на молоке
Заварные блины на молоке не отнимут много времени и сил, но результат при этом оправдает ваши лучшие ожидания.