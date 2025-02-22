Новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) стал председатель Службы государственной безопасности Баходир Курбанов. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.





22 февраля прошла внеочередной выборный Конгресс АФУ. Кандидатура Баходира Курбанова на пост главы Ассоциации футбола была одобрена всеми делегатами.





Премьер-министр Абдулла Арипов отметил, что благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева в стране ведётся системная работа по развитию детского, массового и профессионального футбола, улучшению инфраструктуры, обучению тренеров, координации работы сборных команд и всестороннему развитию футболистов.

Он поздравил Баходира Курбанова с избранием на пост главы АФУ и пожелал успехов в развитии отрасли.

«Я уверен, что узбекский футбол продолжит стремительное развитие, и наша национальная сборная осуществит давнюю мечту всего народа — получит путёвку на чемпионат мира», — подчеркнул премьер.

Абдулла Арипов.



Директор Международной футбольной федерации (ФИФА) по Азии и Океании Баласингам Санжеван отметил, что выборный конгресс был проведён в полном соответствии с уставом ФИФА.

Как указал футбольный эксперт Алишер Никимбаев, Баходир Курбанов стал восьмым президентом Федерации/Ассоциации футбола Узбекистана с момента получения страной независимости. До него этот пост занимали: