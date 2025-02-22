Новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) стал председатель Службы государственной безопасности Баходир Курбанов. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

ассоциация футбола, баходир курбанов, футбол

22 февраля прошла внеочередной выборный Конгресс АФУ. Кандидатура Баходира Курбанова на пост главы Ассоциации футбола была одобрена всеми делегатами.

ассоциация футбола, баходир курбанов, футбол

Премьер-министр Абдулла Арипов отметил, что благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева в стране ведётся системная работа по развитию детского, массового и профессионального футбола, улучшению инфраструктуры, обучению тренеров, координации работы сборных команд и всестороннему развитию футболистов.

Реклама на Газета.uz

Он поздравил Баходира Курбанова с избранием на пост главы АФУ и пожелал успехов в развитии отрасли.

«Я уверен, что узбекский футбол продолжит стремительное развитие, и наша национальная сборная осуществит давнюю мечту всего народа — получит путёвку на чемпионат мира», — подчеркнул премьер.

Абдулла Арипов.Абдулла Арипов.

Директор Международной футбольной федерации (ФИФА) по Азии и Океании Баласингам Санжеван отметил, что выборный конгресс был проведён в полном соответствии с уставом ФИФА.

Как указал футбольный эксперт Алишер Никимбаев, Баходир Курбанов стал восьмым президентом Федерации/Ассоциации футбола Узбекистана с момента получения страной независимости. До него этот пост занимали:

  • бывший хоким Ташкента Адхам Фозилбеков (1992−1993);
  • бывший премьер-министр Узбекистана Абдулхошим Муталов (1993−1995);
  • бывший министр внутренних дел Закир Алматов (1995−2005);
  • бывший вице-премьер, сенатор Мираброр Усманов (2006−2017);
  • предприниматель Умид Ахмаджвнов (2017−2018);
  • первый вице-премьер Ачилбай Раматов (2018−2019);
  • экс-глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов (2019−2025).