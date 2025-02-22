Рейс 9S1021 «Ташкент — Фукуок — Самарканд» компании Air Samarkand, который должен был вылететь около полуночи 21 февраля, был прерван прямо перед взлётом.

Экипаж принял решение прервать взлёт самолёта A330−302 (рег. UK3301) на этапе разбега на взлётно-посадочной полосе (08Л).

Одна из пассажирок, собиравшаяся полететь на остров во Вьетнаме на отдых, сообщила «Газете.uz», что рейс был задержан на два часа (время вылета по расписанию — 23.55). «Когда самолёт уже разгонялся, он резко затормозил и вернулся обратно», — сказала она.

FlightRadar24.

Согласно данным FlightRadar24, самолёт начал руление к ВПП примерно в 2:47. Вскоре после начала разбега, около 3:00, когда скорость составляла 38 узлов (примерно 70 км/ч, однако данные сервиса могут быть усреднёнными), он был прерван.

«Нас час держали в самолёте, потом автобусами привезли в зал ожидания. Через 45 минут всех спустили вниз в зал прилёта и только через час, в 4 утра, пришёл представитель компании, чтобы объяснить, что была техническая неполадка», — сообщила пассажирка рейса.





«Те, кто был на рейсе, в основном купили турпакеты и ехали отдыхать на остров Фукуок, отели были забронированы, теперь предстоит разбирательство с туроператором», — отметила пассажирка.

По её словам, только в 5 часов утра было сообщено, что рейс отменён. Багаж пассажиры получили около 6 часов утра. «Итого мы провели в аэропорту девять часов», — сказала она.

Пассажиров (данный борт вмещает более 300 пассажиров) попросили вернуться по домам, иногородним обещали предоставить временное жильё.