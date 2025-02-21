Таможенный комитет Узбекистана запустит услугу онлайн-заполнения пассажирской таможенной декларации при ввозе мобильных устройств в Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Хусан Тангриев.

20 февраля предприниматель Ойбек Шайхов рассказал о скоплении очередей в зале прилёта Ташкентского международного аэропорта при регистрации мобильных устройств в системе UzIMEI.

«Сейчас этот процесс обязателен и проходит в два этапа (таможня + UzIMEI), но на таможенной стойке для регистрации работает только один сотрудник. Второй вроде бы есть, но „не имеет права“ помогать, так как занят „другими делами“ — усердно пишет в тетради. Стоим в очереди уже час — и пассажиры, и гости столицы. Рейс прилетел в 4:30, сейчас 6:26 утра. В „Новом Узбекистане“ остаются старые проблемы. Если руководство не обратит на них внимания, они так и не решатся. Стыдно за усилия стольких людей, когда на выходе получаем такой результат», — написал он.

Сотрудники Таможенного комитета, управлений таможенного контроля и оформления, информационных технологий и кибербезопасности, а также представители «Ташкент-Аэро» выехали на место для изучения ситуации. В разбирательстве также приняли участие представители Республиканского центра управления сетями телекоммуникаций, который является оператором системы UzIMEI.

Как сообщалось ранее, при ввозе нового мобильного устройства в Узбекистан введено обязательное заполнение декларации. Она заполняется независимо от предельных норм ввоза товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами. Если этого не сделать, то владелец устройства должен будет уплатить таможенную пошлину в 30%.

Эта декларация является основанием для регистрации телефона и другого устройства в системе UzIMEI, которая интегрирована с базой данных Таможенного комитета.

Требование было введено ещё в начале 2024 года. Таможенные органы и UzIMEI завершили интеграцию систем в октябре.

Хусан Тангриев напомнил, что регистрация мобильных устройств прямо в аэропорту не является обязательной. Стойка регистрации IMEI-кодов была открыта для удобства пассажиров.

После заполнения пассажирской таможенной декларации у граждан есть 30 дней (для резидентов Узбекистана) и 60 дней (для иностранцев) для регистрации устройств в системе UzIMEI в удобное время, сказал он.

По словам пресс-секретаря комитета, чтобы ускорить процесс регистрации мобильных устройств, принято несколько шагов:

увеличено число операторов и сотрудников, задействованных в процессе регистрации;

оптимизирован информационный обмен между Таможенным комитетом и системой UzIMEI, что ускорило обработку данных.

В скором времени планируется запуск онлайн-декларирования мобильных устройств, что позволит пассажирам заполнять декларацию заранее через мобильное приложение, говорится в сообщении.

Также в ближайшие дни в залах прилёта международных аэропортов установят инфокиоски для онлайн-заполнения декларации, что значительно ускорит процесс регистрации устройств, заявил представитель Таможенного комитета.