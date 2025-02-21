Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом 21 февраля глава узбекского МИДа сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с госсекретарём США Е.П. Марко Рубио мы провели искреннюю и продуктивную беседу по телефону. Обсудили ключевые темы двусторонних и многосторонних связей», — написал Саидов.

По словам министра, они договорились, что МИД Узбекистана и Госдепартамент США продолжат тесное сотрудничество в расширении стратегического партнёрства между двумя странами «во всех без исключения сферах».

«Налаживание прочных мостов между бизнес-сообществами, увеличение объёмов торговли в обоих направлениях, обеспечение процветающего развития в Центральной Азии и за её пределами были в числе главных тем нашей повестки дня», — рассказал глава МИДа.