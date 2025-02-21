Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 21 февраля обсудили дальнейшее развитие и укрепление узбекско-российских отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели результаты реализации договорённостей, которые были достигнуты во время визита Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.

«Особое внимание уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов промышленной кооперации в регионах двух стран», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.

В пресс-службе Кремля по итогам разговора сообщили, что президенты выразили удовлетворение «позитивной динамикой» двустороннего сотрудничества, которое «активно развивается по всем направлениям». «Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами», — говорится в сообщении.