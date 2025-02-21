О существовании такой организации, как USAID, только недавно узнали многие американцы. В СМИ можно увидеть множество статей в формате ликбеза с практически одинаковым заголовком: «Что такое USAID, почему Трамп и Маск хотят его закрыть, что будет, если его закроют?» В них по пунктам, простым языком расписывается, чем занимается (независимое правительственное) Агентство США по международному развитию, работающее под лозунгом «От американского народа» (помощь США оказывают и через другие ведомства, например, Государственный департамент).

В первый же день своего второго президентского срока, 20 января, Дональд Трамп среди десятков документов подписал указ о заморозке на 90 дней иностранной помощи и пересмотре принципов её оказания. 1 февраля сайт USAID был закрыт, а 3 февраля на сайте Белого дома появилось заявление, обвиняющее USAID в «расточительстве и злоупотреблениях». При этом «доказательства» со ссылками (включая пять ссылок на одну статью в Daily Mail, известную недостоверными материалами, и ультраправый сайт Breitbart, публикующий ложную информацию) были сразу подвергнуты сомнению авторитетными СМИ.

Тысячам сотрудников было сообщено об отстранении от работы до конца недели (7 февраля). Дональд Трамп и Илон Маск, владелец X и глава департамента эффективности государственного управления, в социальных сетях призывали закрыть USAID (такое решение может принимать только Конгресс, не президент) и называли его «криминальной организацией». 7 февраля суд на неделю заблокировал решение администрации Трампа об отстранении сотрудников USAID, а 13 февраля — ещё на неделю, то есть до 21 февраля. Тогда же суд постановил возобновить оказание иностранной помощи. Однако этот процесс по всему миру остаётся приостановленным.

Главное здание USAID в Вашингтоне.

Риторику официальных лиц США подхватили некоторые официальные лица Узбекистана. Депутат от партии «Миллий тикланиш» Нодир Тилаволдиев, приведя ссылку на сайт Белого дома, написал, что USAID «активно выдавало гранты негосударственным и некоммерческим организациям, средствам массовой информации, блогерам и общественным активистам в Узбекистане». Он процитировал утверждения администрации Трампа о «финансировании деятельности террористических организаций, проектов биологического оружия, инициатив ЛГБТ». Чтобы «предотвратить внедрение чуждых идеологий и идей, вызывающих нестабильность в обществе», он призвал к повышению прозрачности использования зарубежных грантов, а также усилению отчётности, контроля и мер воздействия.

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратхужа и глава Национальной медиа-ассоциации заявил (его комментарий также касался призыва Илона Маска закрыть радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода»), что «очень хотел бы» и «готов работать» с грантами USAID или других подобных организаций. «Мы даже обеспечим прозрачность отчётности. Но некоторые вещи, в частности, распространение идей ЛГБТ, крайне левых или имеющих провокационный характер вещей, попытки навязать нам, основываясь на демократических параметрах других стран, — это вмешательство во внутренние дела независимых государств. Это абсолютно неверно». Он добавил, что шесть лет обращался в разные посольства и организации за грантами для повышения квалификации журналистов, но ни разу не получил положительного ответа.

Первый заместитель директора Агентства стратегических реформ при президенте Абдулла Абдукадиров в X поделился ссылкой на статью пакистанского сайта, который, ссылаясь на заявления конгрессмена-республиканца Скотта Перри, пишет, что USAID финансировало деятельность террористических групп. Конгрессмен известен тем, что пытался оспорить результаты выборов 2020 года, в которых Трамп уступил Джо Байдену, а также другими спорными заявлениями.

Неудивительно, что и среди населения Узбекистана знаний о USAID очень мало. Хотя американская помощь в объёмах сотен миллионов долларов в той или иной степени повлияла и влияет на жизни очень большого количества людей, и её сокращение не может не оказать влияния на многие сферы в стране. Почти каждый день можно встретить продукты и услуги, появившиеся при поддержке американского агентства, не подозревая об этом.

«Газета.uz» поговорила с бывшим сотрудником USAID, занимавшим руководящий пост и работавшим в том числе в Узбекистане, о принципах работы агентства, партнёрстве с государственными и негосударственными организациями, а также влиянии его программ и проектов на разные сферы жизни страны. Мы также спросили об обвинениях в адрес USAID о влиянии на работу СМИ и внедрении «чуждых идей» в Узбекистане. Учитывая последние изменения в политике в США, собеседник предпочёл остаться анонимным.

— Что такое USAID и чем оно занимается?

— Агентство США по международному развитию, или USAID, — это правительственное агентство Соединённых Штатов, ответственное за предоставление помощи в области развития и гуманитарной помощи по всему миру. Инвестиции USAID спасли миллионы жизней, и оно считается ведущим мировым агентством в сфере развития. Целью USAID, основанного в 1961 году, является содействие глобальному процветанию, сокращение бедности и продвижение эффективного управления.

Бывшая администратор USAID Саманта Пауэр на министерской встрече по вопросам регионального взаимодействия формата «C5+1» в Самарканде. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Я проработал в USAID в течение более трёх десятилетий в семи странах. Я видел своими глазами по всему миру, как USAID решало важнейшие проблемы в сферах здравоохранения, образования, экономического роста, окружающей среды и управления, в конечном итоге способствуя более стабильному и безопасному миру.





Партнёрство USAID с Узбекистаном началось в 1993 году. С тех пор USAID инвестировало около 600 млн долларов в поддержку усилий по улучшению жизни миллионов граждан в Узбекистане. Я полагаю, что многие-многие ваши читатели так или иначе воспользовались помощью USAID. Большинство даже не подозревая об этом.

Передача оборудования Минздраву на 1,3 млн долларов, включая холодильники и морозильники для хранения вакцин, для системы иммунизации в Узбекистане.

Для Соединённых Штатов инвестиции в Узбекистан — это ситуация win-win. Другими словами, средства налогоплательщиков США поддерживают процветание Узбекистана и укрепляют отношения Америки с Узбекистаном. Основатель Microsoft Билл Гейтс сказал: «Менее 1%, которые Америка тратит на помощь, не только спасает миллионы жизней, но и оказывает огромное влияние на развивающиеся экономики, а значит, и на нашу экономику».





Так или иначе, из 15 стран, имеющих самые крупные торговые отношения с Америкой, 12 (включая такие страны, как Республика Корея, Япония, Германия, Турция, Мексика и Индия) являются бывшими получателями помощи США. И мы надеемся, что Узбекистан не станет исключением и превратится в такого же крупного торгового партнера.

Я свидетель того, как поддержка USAID в Узбекистане помогает таким важным секторам, как здравоохранение, сельское хозяйство, образование, государственное управление, окружающая среда и экономическое развитие. От улучшения первичной системы здравоохранения и повышения качества образования до расширения доступа к финансам и содействия устойчивому экономическому росту. Благодаря USAID, заметно повысились доходы населения и укрепились основы процветания в Узбекистане.





Сегодня я с гордостью могу сказать, что USAID продолжает поддерживать население Узбекистана и реформы в Узбекистане, способствуя укреплению экономики, увеличению региональной торговли, продвижению судебной реформы и расширению прав и возможностей гражданского общества. Агентство также решает критические проблемы здравоохранения, такие как туберкулёз, и помогает правительству удовлетворять основные потребности народа.

Передача Минздраву Узбекистана 16 систем экспресс-диагностики туберкулёза (за день вместо прежних 30 дней) на сумму более 316 тысяч долларов.

Благодаря усилиям по вовлечению молодёжи, повышению участия частного сектора и продвижению цифровой трансформации, USAID оказывает адресную поддержку программе реформ в Узбекистане и помогает обеспечить лучшее будущее для граждан Узбекистана.

— Как конкретно программы USAID помогают гражданам Узбекистана?

— Цель USAID — помочь Узбекистану укрепить свою независимость и способствовать устойчивому развитию. Я не преувеличу, если скажу, что за последние три десятилетия пользу от помощи USAID получили миллионы узбекистанцев. С 2020 года, когда USAID расширило своё присутствие до полноправной миссии в Узбекистане, агентство углубило своё участие в ключевых секторах: экономическое развитие, образование, здравоохранение, окружающая среда и управление.

Передача продовольственной помощи на сумму более 435 тысяч долларов.

Я много путешествовал по прекрасной стране Узбекистану и видел, как USAID поддерживает усилия Узбекистана по формированию более здорового населения, улучшению образования, ускорению экономического роста, содействию социальному равенству и верховенству закона.





Краеугольным камнем программ USAID является повышение занятости в Узбекистане — главный приоритет для правительства Узбекистана. Я должен отметить, что помощь USAID в создании рабочих мест, в том числе для женщин, в таких быстрорастущих секторах, как ИКТ, имеет решающее значение.





В Узбекистане проживает более 19 миллионов молодых людей в возрасте до 30 лет, что составляет 55% населения страны. USAID понимает, что сегодняшняя молодёжь является одним из величайших активов Узбекистана, величайших ресурсов. Таким образом, создание рабочих мест для этой молодёжи имеет жизненно важное значение для содействия развитию экономики Узбекистана и будущего поколения.





USAID также помогло создать новый, универсальный предмет во всех школах Узбекистана, ориентированный на предпринимательство и навыки трудоустройства. Современные учебники и новые методики сейчас проходят тестирование и будут включены в официальную национальную образовательную программу со следующего года.





Я с большой гордостью могу сказать, что поддержка USAID реформы образования в Узбекистане имела преобразующий эффект. В 2019 году США и Узбекистан подписали знаменательное соглашение на 47 млн долларов для поддержки реформ сектора образования.

По этому направлению USAID обучило более 35 тысяч учителей и помогло более чем 6 миллионам учащихся, вооружив их жизненно важными навыками в области английского языка, ИТ и предпринимательства, чтобы они могли внести свой вклад в развитие страны.

Я говорил со многими учителями и учениками в самых разных школах по всему Узбекистану и слышал из первых уст, как это новое поколение получает выгоду от вклада USAID в сектор образования. Благодаря инвестициям USAID, все школьники Узбекистана теперь имеют доступ к учебникам международного стандарта по таким предметам, как английский язык, ИТ и другие, что гарантирует им получение качественного образования, которое подготовит их к работе на глобальном уровне.

Школа флористики помогла женщинам открыть своё дело.

У меня также была возможность посетить множество фермерских хозяйств, поговорить с фермерами и услышать, как помощь USAID улучшает их жизнь и средства к существованию. Они рассказали мне, как выиграли от поддержки USAID, внедрив устойчивые методы, расширив свой экспорт и увеличив свой доход. Только за последнее десятилетие USAID работало более чем с 40 тысячами фермеров по всему Узбекистану, чтобы увеличить их доходы.

Интенсивный сад, созданный при поддержке USAID.

Один из недавних проектов USAID помог фермерам Узбекистана добиться выдающихся успехов, увеличив урожайность фермерских хозяйств на 665%, экспорт — на 250% и доходы от сельского хозяйства — на 215%. Разве это не феноменально?

Запуск завода по выпуску гранулированных органоминеральных удобрений в Наманганской области. USAID выделило грант в 460 тысяч долларов. Слева — хоким области.



Другой проект USAID оказал целенаправленную поддержку — включая оборудование, совместные инвестиции, международные консультационные услуги и обучение — более чем 13,3 тысячи предприятий Узбекистана, снабдив их инструментами, необходимыми для повышения производительности и расширения деятельности. Это конкретное доказательство того, что USAID верит в Узбекистан, его будущее и процветание.





USAID также помогает решать множество социальных проблем, которые затрагивают население Узбекистана — как и в любой другой стране, включая Соединённые Штаты. USAID сыграло важную роль в развитии гражданского общества страны для решения некоторых из самых сложных социальных проблем общества.

Эта поддержка, например, имела решающее значение в борьбе с домашним насилием и торговлей людьми. Фактически, помощь USAID сыграла ключевую роль в создании первых в Узбекистане приютов для женщин и несовершеннолетних, ставших жертвами домашнего насилия и торговли людьми, — в Бухаре, Самарканде и Джизаке. Я посещал эти приюты и видел, как помощь USAID поддерживает сотни женщин каждый год, предоставляя основные услуги, включая психологическую и юридическую поддержку, и предлагая временное убежище тем, кто в этом нуждается.





В рамках поддержки модернизации Узбекистана USAID помогло внедрить электронную судебную систему под названием E-Sud в 2014 году. Начав с восьми пилотных гражданских судов, система улучшила управление судами и облегчила гражданам доступ к правосудию. Успех был таким, что правительство Узбекистана расширило E-Sud на все 89 гражданских судов по всей стране, сделав судебные разбирательства более прозрачными и ускорив процесс подачи дел и публикации решений.

Теперь граждане могут подавать дела онлайн, а юристы используют такие инструменты, как Telegram и Zoom для виртуальных консультаций. Этот цифровой сдвиг делает судебную систему Узбекистана более эффективной и доступной для всех.





Работая с местными партнёрами, USAID предоставило бесплатную юридическую помощь почти 1 миллиону граждан за последние четыре года, помогая им отстаивать свои права и ориентироваться в правовой системе. Я говорил с юристами и бенефициарами и слышал, как поддержка USAID была чрезвычайно жизненно важной — меняющей жизнь — для уязвимых слоёв населения, особенно женщин, сталкивающихся с домашним насилием. Оказывая юридическую помощь такому большому количеству людей, USAID преображает жизнь каждого из них, а также укрепляет верховенство закона в Узбекистане и даёт гражданам возможность защищать свои права.

И это лишь несколько примеров того, как USAID помогает Узбекистану.

— Откуда USAID берет средства на свои проекты? Кто решает, какие проекты должны финансироваться в стране? Как контролируются расходы?

— Финансирование USAID осуществляется правительством США, а если более конкретно — налогоплательщиками США, которые вносят свой вклад в федеральный бюджет. USAID является одним из наиболее тщательно контролируемых агентств в правительстве США, работающим под строгим надзором Конгресса, Белого дома и Государственного департамента.





Каждый потраченный доллар отслеживается, проверяется и согласуется с приоритетами внешней политики, потому что это работа USAID. Каждый год Конгресс рассматривает и утверждает бюджет USAID.





В Узбекистане проекты USAID реализуются в рамках совместного процесса с участием правительства США, правительства Узбекистана и местных заинтересованных сторон. USAID совместно определяет приоритетные области на основе потребностей развития Узбекистана.

USAID тесно сотрудничает с правительством Узбекистана и местными партнёрами, чтобы совпадали цели развития Узбекистана и приоритеты внешней политики США. Стратегическая рамочная программа на 2022−2025 годы поддерживает политические, экономические и социальные реформы Узбекистана, уделяя особое внимание ключевым областям: экономический рост, образование, здравоохранение, демократия и управление.

Такой совместный подход гарантирует, что финансирование USAID напрямую поддерживает наиболее критичные области: от здравоохранения и образования до управления и экономического роста.





После того, как USAID повысило свой статус в Узбекистане в 2020 году до статуса независимой миссии (до этого агентство работало через миссию в Казахстане — ред.), оно обеспечило успешную реализацию программ и использовало исторические возможности для осуществления институциональных изменений на национальном уровне с конечной целью принести пользу гражданам Узбекистана. В результате наблюдался беспрецедентный рост количества запросов от правительства Узбекистана, международных доноров и частного сектора на конкретную помощь и партнёрство с USAID.

Эти запросы в основном касаются помощи в экономическом секторе для укрепления ключевых секторов экономики и диверсификации торговых партнёров, а также в любом другом секторе, где работает USAID: здравоохранение, образование, окружающая среда и демократия.

— Кто реализует проекты USAID в Узбекистане? Сколько людей в стране работает в этих проектах?

— USAID следует структурированному и прозрачному процессу при передаче своих проектов на аутсорсинг подрядчикам или получателям грантов. После определения приоритетной области USAID публикует конкурентные запросы на подачу предложений (Requests for Proposals, RFP) или запросы на подачу заявок (Requests for Applications, RFA), которые публикуются в открытом доступе в интернете на сайтах sams.gov и grants.gov. Подавать заявки приглашаются квалифицированные организации, и USAID следует комплексному процессу их оценки на основе их опыта, послужного списка и экономической эффективности. После выбора партнёра USAID присуждает контракт или грант на реализацию проекта.

На протяжении всего периода реализации проекта USAID внимательно следит за прогрессом с помощью отчётов, посещений объектов и оценок для отслеживания эффективности и соответствия. После завершения проекта USAID оценивает долгосрочное воздействие и устойчивость проекта.

Такой процесс гарантирует, что средства используются эффективно, а не растрачиваются впустую, и достигаются результаты развития. При необходимости в любое время в течение срока действия проекта предпринимаются корректирующие действия. В случаях установления фактов коррупции USAID прекращало гранты и контракты. Я это знаю точно, потому что отвечал за выявление коррупции в нескольких проектах и впоследствии принял решение полностью прекратить финансирование и закрыть их.

Участие узбекистанских компаний в международной выставке.

Число людей, работающих в проектах USAID в Узбекистане, варьируется в зависимости от масштаба и размера каждой инициативы. Обычно в состав проектов входят сотрудники USAID, местные подрядчики, партнёрские организации и международные агентства. Вместе они работают над реализацией проектов с общим видением, которое затрагивает жизни тысяч людей по всей стране.

— Как USAID поддерживает журналистов в Узбекистане?

— USAID активно поддерживает развитие независимых СМИ в Узбекистане. Программы USAID сосредоточены на повышении медиаграмотности, улучшении журналистских навыков и поддержке освещения ключевых вопросов, таких как торговля людьми и туберкулёз. Через медиашколы, эдутоны (eduthons) и обучающие программы USAID помогает журналистам получать знания и инструменты для ответственного освещения событий, перенимать передовой международный профессиональный опыт и взаимодействовать с общественностью по критическим вопросам. Мне выпала честь познакомиться со многими узбекскими журналистами, которых я очень уважаю и которыми восхищаюсь. У них нелёгкая работа, но их работа так важна!





Один из аспектов поддержки СМИ со стороны USAID, который я нахожу очень важным, заключается в том, что USAID работало с журналистами над улучшением освещения COVID и туберкулёза, обеспечивая распространение точных, исключающих стигму сообщений.

USAID также организовало программы цифровой грамотности, чтобы помочь профессионалам СМИ адаптироваться к новым технологиям и онлайн-платформам. Эти инициативы дали журналистам возможность лучше служить своим сообществам и улучшить понимание общественностью важных социальных проблем.

— Что вы можете сказать по поводу обвинений в том, что USAID продвигает права ЛГБТ или цветные революции в разных странах, в частности, в Узбекистане?

— Мы все знаем, что определённые сегменты социальных сетей больше похожи на канализацию, чем на надёжный источник информации, и это один из таких случаев.

Как человек, напрямую вовлечённый в программы USAID и принятие решений, я могу честно сказать вам, что у USAID таких программ в Узбекистане абсолютно нет.