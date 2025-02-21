МИД Узбекистана отслеживает информацию в СМИ о возможных депортациях граждан Узбекистана из США в другие страны. Об этом ИА «Дунё» сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Ахрор Бурханов, комментируя сообщения о депортации из Соединённых Штатов 200 граждан Индии и стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, в Коста-Рику.

«Посольство Узбекистана в Вашингтоне и генеральное консульство нашей страны в Нью-Йорке на протяжении многих лет тесно сотрудничают с соответствующими правоохранительными органами США по обеспечению безопасной депортации граждан Узбекистана на родину. Согласно нашим договорённостям, американская сторона в оперативном порядке информирует о каждом случае о депортируемых граждан нашей республики. По сложившейся практике наши граждане возвращаются на родину по маршруту Нью-Йорк — Ташкент», — сказал он.

«Диппредставительства Узбекистана обратились к американской стороне с просьбой дать информацию относительно возможной депортации в другие страны. Кроме того, налажены контакты по дипломатическим каналам с латиноамериканскими государствами по данному вопросу. При получении соответствующих запросов нашими дипломатическими представительствами в США будет оказано полное содействие всем гражданам Узбекистана, где бы они ни находились», — подчеркнул представитель МИДа.

14 февраля первый рейс из США с выходцами из ряда стран, в том числе из Узбекистана, прибыл в Панаму в рамках выполнения соглашения между двумя странами. О количестве граждан Узбекистана среди депортированных не сообщается.