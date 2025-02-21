Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон о введении системы штрафных баллов водителям за нарушения Правил дорожного движения, сообщает Министерство юстиции.

Документ устанавливает ответственность путём применения административного наказания за нарушения Правил дорожного движения, за которые начислены штрафные баллы.

Согласно поправкам, за определённые нарушения ПДД к водителю, наряду с основным наказанием, будут начисляться штрафные баллы. Максимальный размер штрафных баллов за одно нарушение не может превышать 2 баллов.

Штрафные баллы учитываются в течение одного года с момента совершения первого нарушения. Через год начисленные баллы автоматически аннулируются.

Если в течение года сумма штрафных баллов превысит 12, водитель лишается права управления транспортными средствами. Срок лишения прав не может быть меньше 6 месяцев. Максимальный срок лишения водительских прав по Кодексу об административной ответственности составляет до 3 лет (статья 28), но его могут изменить.

За какие нарушения предусмотрены штрафные баллы?

Согласно закону (принятому Законодательной палатой), штрафные баллы будут начислять по новой статье 34−1 КоАО за следующие нарушения:

часть 3 статьи 125 (управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения);

(управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения); часть 5 статьи 125 (управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки);

(управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки); статья 126 (эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность);

(эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность); часть 1 статьи 127 (бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство);

(бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство); статья 128 (вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения);

(вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения); статья 128−3 (превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения);

(превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения); часть 2 статьи 128−4 (проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения);

(проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения); статья 128−5 (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения);

(создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения); статья 128−6 (нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки);

(нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки); новая статья 128−7 (нарушение порядка перевозки людей на транспортном средстве);

(нарушение порядка перевозки людей на транспортном средстве); новая статья 128−8 (нарушение порядка обгона транспортных средств);

(нарушение порядка обгона транспортных средств); статья 129 (участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения);

(участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения); статья 130 (нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов);

(нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов); часть 1 статьи 135 (управление транспортными средствами без водительского удостоверения, регистрационных документов, страхового полиса ОСАГО, а также без документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения ТС в отсутствие владельца, либо без обязательных лицензий, путевого листа или сертификата о повышении квалификации (в предусмотренных случаях), а также без регистрации доверенностей, договоров отчуждения и аренды);

(управление транспортными средствами без водительского удостоверения, регистрационных документов, страхового полиса ОСАГО, а также без документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения ТС в отсутствие владельца, либо без обязательных лицензий, путевого листа или сертификата о повышении квалификации (в предусмотренных случаях), а также без регистрации доверенностей, договоров отчуждения и аренды); часть 1 статьи 137 (оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками).

Порядок применения баллов утвердит правительство

Размер и порядок применения баллов будет определён отдельным постановлением Кабинета министров.

Когда закон принимала Законодательная палата (в ноябре 2023 года), сообщалось, что начисленные баллы предлагалось регистрировать в системе E-jarimaball. Когда у водителя накопится 8 баллов, он получит предупреждение по SMS, а затем будет ещё раз предупреждён, когда число штрафных баллов превысит 12.

Например, за проезд на красный свет светофора (статья 128−4 КоАО) предлагалось наказывать 2 штрафными баллами, за обгон (128−8) — 1,5 балла, за превышение скорости (статья 128−3 КоАО) — от 0,5 до 2 баллов, за тонировку без разрешения — 1−2 балла и так далее.

Кроме того, планировалось, что после истечения наказания, связанного с лишением прав, водителю необходимо будет сдать экзамен для получения водительского удостоверения. На данный момент неясно, вошло ли это в закон или будет прописано в постановлении правительства.

Ранее во время обсуждения документа сенатор Анвар Туйчиев спросил, кому будут начисляться штрафные баллы за нарушение ПДД, если автомобиль управлялся на основании доверенности.

Заместитель начальника Службы безопасности дорожного движения Эрали Бозоров заявил, что в законодательстве предусмотрена передача автомобиля близким родственникам без оформления доверенности.

При этом в страховом полисе должны быть указаны данные родственников. При фиксации правонарушения владелец автомобиля может обратиться в СБДД для разбирательства. Тогда штрафные баллы начислят на водителя, управлявшего автомобилем в момент нарушения.

По его словам, СБДД через информационную систему, которая прошла полную интеграцию с другими министерствами и ведомствами, может получить данные о лицах, передавших право управлять автомобилем на основе доверенности.

В таких случаях будет применяться статья 17−1 КоАО (административная ответственность лиц за нарушения ПДД, зафиксированные специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации).

В частности, собственник авто освобождается от ответственности за ПДД, зафиксированное системами фото- и видеофиксации, совершенное с использованием принадлежащего ему транспортного средства, если в ходе рассмотрения жалобы, поданной на постановление о привлечении к административной ответственности, будет установлено лицо, кто управлял машиной в момент фиксации правонарушения.

Долгий путь к внедрению штрафных баллов

Внедрение системы штрафных баллов было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году.

Постановлением президента от 2022 года систему штрафных баллов планировалось запустить с 1 декабря 2022 года. В ноябре того года в СБДД сообщили, что запустят систему в тестовом режиме — будут регистрировать нарушения без начисления штрафов. Тогда отмечалось, что законопроект ещё дорабатывается.

В ноябре 2023 года Законодательная палата приняла закон, необходимый для запуска системы начисления штрафных баллов. В августе 2024 года Сенат его вернул на доработку