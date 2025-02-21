Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев 21 февраля провёл совещание по вопросам укрепления военной безопасности и обороноспособности государства.

В совещании приняли участие члены Совета безопасности, руководители министерств и ведомств, входящих в состав вооружённых сил, командующие военными округами, а также в формате видеоконференции — председатели Жокаргы Кенгеса и Совета министров Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, а также ответственные лица органов власти на местах.

армия, военная безопасность, оборонная промышленность, шавкат мирзиёев

В начале совещания глава государства обсудил принятые меры по укреплению обороноспособности страны, их результаты, указал определённые недостатки, допущенные в этой работе.

Реклама на Газета.uz

По его словам, национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, что значительно повысило уровень боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.

армия, военная безопасность, оборонная промышленность, шавкат мирзиёев

Отмечается, что с учётом мирового опыта и проведённого анализа сформированы новые боевые подразделения, направленные на предотвращение и устранение внутренних и внешних угроз, оптимизирована организационная структура войск.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что продолжается создание новой системы модернизации и современного оснащения армии — развивается оборонная промышленность, созданы дополнительные предприятия. Вооружённые силы Узбекистана установили двустороннее военное сотрудничество с более чем 20 странами, успешно приняли участие в более чем 400 совместных учениях.

армия, военная безопасность, оборонная промышленность, шавкат мирзиёев

Кроме того, полностью модернизирована инфраструктура высших военных училищ, их учебные программы и методика приведены в соответствие с современными требованиями.

Также усилена социально-правовая защита военнослужащих и их семей. В частности, жильём обеспечены около 30 тысяч семей, а более 2000 детей военнослужащих получили льготы при поступлении в вузы.

Обсуждая приоритетные задачи на 2025 и последующие годы, президент подчеркнул необходимость учитывать современные вооружённые конфликты, существующие угрозы национальной безопасности и особенности театра военных действий при планировании дальнейшего развития армии.

Он указал, что в современных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботизированные системы, ракеты, дроны и средства противодействия им. В связи с этим поручено создать в войсках новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта.

Глава государства заявил, что необходимо совершенствовать боеготовность армии, повысить уровень боевой подготовки, создать единую автоматизированную систему управления войсками на основе технологий искусственного интеллекта, а также внедрить дуальное обучение в военном образовании и подготовке военных кадров.

армия, военная безопасность, оборонная промышленность, шавкат мирзиёев

Более того, определены приоритетные задачи по усовершенствованию деятельности «Корпуса главных сержантов», являющегося опорой армии, дальнейшему развитию оборонной промышленности, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию молодёжи в духе патриотизма и вовлечению её в военный спорт.

В пятницу президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с новыми образцами военной техники и проектами в сфере оборонной промышленности. Он поручил привлечь частные компании в отрасль на договорной основе.