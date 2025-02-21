Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев 21 февраля провёл совещание по вопросам укрепления военной безопасности и обороноспособности государства.

В совещании приняли участие члены Совета безопасности, руководители министерств и ведомств, входящих в состав вооружённых сил, командующие военными округами, а также в формате видеоконференции — председатели Жокаргы Кенгеса и Совета министров Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, а также ответственные лица органов власти на местах.





В начале совещания глава государства обсудил принятые меры по укреплению обороноспособности страны, их результаты, указал определённые недостатки, допущенные в этой работе.

По его словам, национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, что значительно повысило уровень боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.





Отмечается, что с учётом мирового опыта и проведённого анализа сформированы новые боевые подразделения, направленные на предотвращение и устранение внутренних и внешних угроз, оптимизирована организационная структура войск.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что продолжается создание новой системы модернизации и современного оснащения армии — развивается оборонная промышленность, созданы дополнительные предприятия. Вооружённые силы Узбекистана установили двустороннее военное сотрудничество с более чем 20 странами, успешно приняли участие в более чем 400 совместных учениях.





Кроме того, полностью модернизирована инфраструктура высших военных училищ, их учебные программы и методика приведены в соответствие с современными требованиями.

Также усилена социально-правовая защита военнослужащих и их семей. В частности, жильём обеспечены около 30 тысяч семей, а более 2000 детей военнослужащих получили льготы при поступлении в вузы.

Обсуждая приоритетные задачи на 2025 и последующие годы, президент подчеркнул необходимость учитывать современные вооружённые конфликты, существующие угрозы национальной безопасности и особенности театра военных действий при планировании дальнейшего развития армии.

Он указал, что в современных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботизированные системы, ракеты, дроны и средства противодействия им. В связи с этим поручено создать в войсках новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта.

Глава государства заявил, что необходимо совершенствовать боеготовность армии, повысить уровень боевой подготовки, создать единую автоматизированную систему управления войсками на основе технологий искусственного интеллекта, а также внедрить дуальное обучение в военном образовании и подготовке военных кадров.





Более того, определены приоритетные задачи по усовершенствованию деятельности «Корпуса главных сержантов», являющегося опорой армии, дальнейшему развитию оборонной промышленности, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию молодёжи в духе патриотизма и вовлечению её в военный спорт.

В пятницу президент посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с новыми образцами военной техники и проектами в сфере оборонной промышленности. Он поручил привлечь частные компании в отрасль на договорной основе.