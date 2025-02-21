В пятницу и в выходные дни по большей части территории Узбекистана сохранится очень тёплая погода с температурой ночью +3…+8 градусов, днём +15…+20, местами до +22, сообщает Узгидромет.

Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области начнётся похолодание и к воскресенью температура понизится ночью до −1…−6, днём −3…+2.

22 февраля по южным районам и пустынной зоне местами пройдёт дождь.

23 февраля по большинству областей, за исключением Ферганской долины, ожидается дождь, по северу — дождь, снег. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с.

В Ташкенте 21−23 февраля без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

Преобладающая температура ночью составит +5…+8, днём +17…+20.