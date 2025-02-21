Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон о поправках «в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения». Документ, опубликованный на Lex.uz, вступил в силу 21 февраля.

В Кодекс об административной ответственности внесены изменения, предусматривающие наказание за распространение фото- и видеоматериалов с искажением изображения сотрудников правоохранительных органов, что может привести к их дискредитации.

Согласно новой статье 195−2 КоАО, распространение в том числе в интернете фотографий и видеозаписей правоохранителей, сделанных во время исполнения ими служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности, с искажением, приводящим к их дискредитации, влечёт наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых расчётных величин (от 7,5 млн до 18,75 млн сумов) или административный арест до 10 суток.

Помимо МВД, правоохранительными органами также являются прокуратура, Национальная гвардия, Таможенный комитет.

Предыстория

В 2023—2024 годах документ вызвал широкий общественный резонанс.

Изначально, в марте 2022 года, МВД предложило запретить публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников ДПС без их согласия. Основанием называлось закрытое постановление президента, но эта норма вызвала резкую критику.

Позже формулировки были изменены, и 28 ноября 2023 года Законодательная палата приняла закон почти единогласно. По новой статье 195−2 КоАО за размещение в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов, связанной с исполнением служебных обязанностей, с целью их дискредитации или оскорбления предлагалось ввести штраф в 50 базовых расчётных величин (18,75 млн сумов) или арест до 15 суток.

Закон был рассмотрен в Сенате с большой задержкой — верхняя палата парламента должна была рассмотреть документ в начале февраля, но сделала это в августе. В итоге сенаторы вернули закон на доработку согласительной комиссии из числа депутатов и сенаторов.

Сенат принял доработанный закон 24 января этого года. Штраф в 50 БРВ заменён на диапазон от 20 до 50 БРВ, а срок ареста уменьшен с 15 до 10 суток.

При этом граждане могут снимать сотрудников правоохранительных органов.

«Прежде всего, право граждан снимать сотрудников правоохранительных органов на фото или видео и распространять такие материалы сохраняется. На заседании согласительной комиссии был сделан единый вывод, что это право граждан не должно ограничиваться. Таким образом, граждане могут свободно снимать действия сотрудников органов и размещать записи в социальных сетях. Иными словами, общественный контроль над деятельностью сотрудников правоохранительных органов полностью сохраняется. В отличие от предыдущей редакции размещение информации в социальных сетях в том виде, в котором она есть, не влечёт за собой ответственности», — заявил сенатор Кутбитдин Бурханов.

По его словам, новая статья только требует, чтобы изображения сотрудников не распространялись в искажённом виде, что может привести «к их дискредитации, то есть статья запрещает искажение их действий, слов и ситуаций, а также монтаж материалов».

Работа согласительной комиссии по доработке закона публично не освещалась.

Что понимается под дискредитацией правоохранителей?

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Абдулхаким Эшмуратов, выступая дополнительно, заявил, что в социальных сетях наблюдается много случаев дискредитации и высмеивания сотрудников правоохранительных органов с искажением реальной ситуации, чтобы добиться «славы».

«Я лично сам видел в социальных сетях, как водитель превысил скорость, а сотрудник СБДД остановил его. Это видео было смонтировано с другой записью, где сотрудник СБДД моет свой личный автомобиль. В итоге на видео это выглядит так, будто сотрудник остановил водителя, потом помыл машину и отпустил его. Уважаемые сенаторы, это видео увидели сотни тысяч человек. Скажите-ка, не приведёт ли это к формированию у молодёжи и людей настроений неповиновения к законам? Что это, если не открытая дискредитация системы?» — заявил он.