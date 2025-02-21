В Узбекистане внедряется система штрафных баллов для водителей за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Это предусмотрено законом, подписанным президентом 20 февраля.

Согласно поправкам, наряду с основным наказанием за правонарушение водителям будут начисляться штрафные баллы. Максимальное количество баллов за одно нарушение не может превышать двух.

Штрафные баллы будут накапливаться в течение одного года с момента первого нарушения. Если в течение года водитель набирает более 12 баллов, он автоматически лишается водительского удостоверения. Срок лишения не может быть менее 6 месяцев.

После истечения срока лишения водительских прав их возврат будет возможен только после успешной пересдачи экзамена на знание ПДД. Это подтвердили «Газете.uz» в СБДД МВД Узбекистана.

Таким образом, нарушителям придётся подтвердить свою квалификацию перед тем, как снова получить право на управление транспортным средством.

Эти и другие поправки планируется включить в постановление Кабинета министров, которое поручено разработать и принять в течение месяца. В нём будет описан порядок начисления и размер штрафных баллов.

Единый экзаменационный центр

В Сергелийском районе Ташкента с 4 февраля 2022 года начал работу Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения компании Autodriver Study. С этой же даты прекратили приём теоретического и практического экзамена все регистрационно-экзаменационные отделения УБДД ГУВД столицы.

Спустя полтора месяца после открытия центр повысил цены на 50% (с 200 тысяч до 300 тысяч сумов суммарно за теоретический и практический экзамен), объяснив это валютным курсом и ситуацией в других странах. Основатель экзаменационного центра Комил Алламжонов тогда опроверг обвинения в монополизме, связанные с отсутствием альтернативы у водителей.

С тех пор компания открыла экзаменационные центры в Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Наманаганской, Андижанской, Ферганской, Ташкентской и Самаркандской областях.

Сейчас стоимость первой попытки сдачи экзамена в экзаменационном центре Ташкента составляет 1 млн сумов за теоретический экзамен и 1 млн сумов — за практический. Если с первого раза сдать не получится, дальнейшие попытки будут стоить уже по 1,2 млн сумов. Таким образом, за три года стоимость сдачи выросла в 10 раз.

Учредителем Autodriver Study является компания Gid Systems Tashkent. В свою очередь, этой компанией владеют GID FZE (76%) и ITS Holding LLC (24%). Ранее GID FZE владела предприятием на 100%. Эти же учредители в таком же соотношении владеют компанией GID License Plate (связана с производством автономеров, в 2024 году вошла в топ-20 налогоплательщиков Узбекистана).

GID FZE также владеет издательством Novda Edutainment, которое отвечает за выпуск школьных учебников.