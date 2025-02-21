Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля одобрил закон о поправках в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения. Документ вступил в силу 21 февраля.

Согласно изменениям, статья 194 Кодекса об административной ответственности (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) дополняется частью третьей.

В частности, за невыполнение водителем транспортного средства несколько раз подряд без уважительных причин законных требований сотрудника или сотрудников органов внутренних дел об остановке транспортного средства влечёт наложение штрафа в размере 30 базовых расчётных величин (11,25 млн сумов) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Повторное нетрезвое вождение и вождение после лишения прав станет уголовно наказуемым

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьёй 261−1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонение от прохождения освидетельствования). Состав преступления звучит так:

" Управление водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние либо за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или нахождение под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица".

В результате за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения устанавливается уголовная ответственность: лишение определённых прав сроком до 3 лет, исправительные работы сроком от 2 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.

Ранее за управление транспортным средством лицом, лишённым этого права, был предусмотрен только штраф в размере 10 БРВ (3,75 млн сумов).

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьёй 261−2 (управление транспортным средством лицом, лишённым этого права). Если это деяние совершено после применения административного наказания за аналогичное нарушение, за него предусматривается штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 18,75 млн до 37,5 млн сумов), либо исправительные работы сроком до 2 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

Часть 3 статьи 131 КоАО (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) переводится в статью 140 (допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами).

Ранее это предусматривало наложение штрафа в сумме 25 БРВ с лишением права управления транспортным средством от 2 до 3 лет. Поправками сумма штрафа увеличивается до 30 БРВ (11,25 млн сумов), а за повторное нарушение водитель будет наказываться штрафом в 50 БРВ (18,75 млн сумов) или административным арестом до 15 суток.

Практически все статьи, связанные с управлением транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, уточняются и расширяются понятиями «психотропных или иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица».