Президент Шавкат Мирзиёев 21 февраля посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с производственными мощностями, передовыми разработками и продукцией военного и двойного назначения.

Как сообщается, агентство при Министерстве обороны проводит системную работу по модернизации вооружения, освоению новых технологий и внедрению перспективных разработок в войска.

В Центре инновационных технологий налажено производство около 80 видов военной техники и продукции двойного назначения. Поддерживаются стартап-проекты по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам.

В ходе визита президенту представили новые образцы военной техники, перспективные проекты и планы по дальнейшему развитию оборонного сектора.

Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги по развитию отрасли и необходимо продолжить работу по повышению конкурентоспособности отечественного оборонного комплекса.

Он поручил расширить производственные возможности, освоить новые виды продукции, использовать при этом инновационные технологии и искусственный интеллект.

Шавкат Мирзиёев дал указания по более широкому привлечению в отрасль частного сектора на договорной основе, расширению ассортимента продукции военного и двойного назначения. Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест, подготовке специалистов, организации лабораторий по новым видам техники.

Оборонно-промышленные предприятия Узбекистана активно участвуют в международных специализированных выставках. В частности, на проходящей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) выставке «IDEX-2025» представлены более 100 единиц военной техники и продукции отечественного производства. Среди экспонатов — бронетранспортёры «Арслон 8×8» и «Арслон 6×6», а также самоходная гаубица «Туфон», вызвавшие большой интерес у зарубежных партнёров, говорится в сообщении.

По итогам визита президент обозначил стратегические направления дальнейшего развития оборонной промышленности и поставил задачу укрепить позиции отечественных производителей на международном рынке.