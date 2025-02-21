На нерегулируемом переходе на улице Амира Темура в Ташкенте, имеющей ширину в 10 полос, вечером в пятницу снова сбили человека.

Читатель «Газеты.uz», проезжавший переход у Алайского рынка примерно в 19:50, заснял на видеорегистратор лежащего на земле человека небольшой комплекции, возможно, ребенка.

Состояние пострадавшего или пострадавшей неизвестно, официальные органы пока не комментировали трагедию.

«Газете.uz» известно минимум об одном смертельном наезде на этом же переходе в 2021 году.