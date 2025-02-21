На нерегулируемом переходе на улице Амира Темура в Ташкенте, имеющей ширину в 10 полос, вечером в пятницу снова сбили человека.
Читатель «Газеты.uz», проезжавший переход у Алайского рынка примерно в 19:50, заснял на видеорегистратор лежащего на земле человека небольшой комплекции, возможно, ребенка.
Состояние пострадавшего или пострадавшей неизвестно, официальные органы пока не комментировали трагедию.
«Газете.uz» известно минимум об одном смертельном наезде на этом же переходе в 2021 году.
- Совсем недавно — 15 февраля на другом нерегулируемом переходе — недалеко от места данного ЧП — водитель Spark наехал на женщину и двух её несовершеннолетних детей. Мать и дочь получили тяжкие повреждения. УБДД сообщило только о пострадавшей женщине. В МВД и Министерстве здравоохранения на запросы о состоянии пострадавших только ссылались друг на друга.
- После ДТП СБДД начало спешно удалять разметку «островков», создание которых сопровождалось нарушениями требований обеспечения безопасности участников движения.
- Через пару дней СБДД удалило всю разметку на улице и начало маркировать полосы заново, но неграмотно — широкие полосы, куда помещаются полторы-две машины, спровоцировали водителей ездить беспорядочно. «Газета.uz» подвергла критике эти действия и призвала срочно установить светофор.
- В этот же день на переходе начали устанавливать светофоры. В СБДД рассказали, что могут, наконец, сделать здесь полноценный перекрёсток (что мешало сделать всё правильно много лет назад, неизвестно). Там также признали, что «островки» были нужны, но их разметили неправильно.
- Очередная авария произошла в пятницу — «день пропаганды Правил дорожного движения». Рапортуя об этом, пресс-служба СБДД МВД Узбекистана заявила, что «по всей стране сотрудники СБДД активно проводили разъяснительные мероприятия, направленные на повышение культуры поведения на дорогах. Особое внимание было уделено правилам вежливости между водителями, а также безопасности велосипедистов и водителей скутеров». Другими словами, СБДД занималось мероприятиями, которые почти с нулевой вероятностью изменят ситуацию на дорогах.
- СБДД уже много лет отказывается признавать неспособность сделать улицы и дороги в Узбекистане безопасными, часто по инициативе руководителей, игнорируя научные подходы и международный опыт и внедряя вредные решения. На обсуждаемом переходе недавно УБДД нанесло «инновационную» разметку — было сразу очевидно, что она не будет работать. В службе продолжают отказываться брать на себя ответственность за ежедневные смерти и травмы на дорогах.
- В этот раз «Газета.uz» ни к чему призывать СБДД и хокимият не будет. За последние годы от первого ведомства ни разу не было реакции на критику. Оно провело с нашими журналистами встречу только после статьи Никиты Макаренко «УБДД не нужно», пообещав принять меры, но практически ничего в подходах к существующим проблемам не изменилось.