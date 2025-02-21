Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон об освобождении поставщиков тепловой и электроэнергии от уплаты государственной пошлины при обращении в суды по взысканию задолженностей за предоставленные услуги. Об этом сообщает Министерство юстиции.

В Сенате ранее отмечалось, что низкий уровень платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов оказывает негативное влияние на финансовые показатели энергоснабжающих предприятий. В частности, ограничиваются возможности погашения в кратчайшие сроки возникшей дебиторской задолженности и предоставления качественных услуг населению.

Согласно поправкам в закон «О государственной пошлине», теперь компании, поставляющие тепло- и электроэнергию, не будут оплачивать госпошлину при подаче исков, заявлений и жалоб в гражданские и экономические суды, связанных с долгами потребителей.

Однако, если суд отклонит их требования полностью или частично, они должны будут оплатить пошлину.

Также уточняется, что представительствам иностранных коммерческих организаций в Узбекистане теперь необходимо ежегодно уплачивать госпошлину за аккредитацию в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.