Верховный суд Узбекистана в ревизионном порядке рассмотрел жалобы семи граждан из окружения бывшего главы Департамента информационной политики Администрации президента (АП) Комила Алламжонова. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Азиз Абидов.

Ранее суды назначили Б. Ёкубову, С. Сидикову, А. Курбонмуродову, А. Ташову, А. Салимову, Ж. Тургунову и Х. Зуфарову (охранники, водитель и другие) 15 суток ареста по части 1 статьи 183 (мелкое хулиганство) и статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.

Рассмотрение их жалоб началось 13 января (подробнее). Адвокат заявил, что граждане были арестованы на 15 суток необоснованно. По его словам, дело выявило «массу недостатков» в судебно-правовой системе, в частности, в доступе к адвокатам.

В итоге Верховный суд постановил, что из-за недостаточности доказательств, подтверждающих факт совершения административного правонарушения, судебные решения в отношении них отменены. Производство по делу прекращено на основании пункта 1 статьи 271 КоАО (отсутствие события или состава правонарушения).

Кроме того, в связи с тем, что сотрудники ОВД не приняли мер по сбору доказательств, подтверждающих факт правонарушения, в МВД направлено частное представление. Также частные представления направлены в Квалификационную коллегию судей в отношении судей, не обративших внимания на недостаточность доказательств при рассмотрении дела в суде, говорится в сообщении.

Ранее Военный суд Узбекистана приговорил 10 человек, обвинённых в организации покушения на Комила Алламжонова, к лишению свободы на длительные сроки (до 23 лет). Среди осуждённых — Шухрат Расулов, Джавлан Юнусов, Шохрух Ахмедов, Исмоил Жахонгиров и Дониёр Ташходжаев.