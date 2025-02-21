Жители Ташкента обеспокоены судьбой столичного парка «Анхор Локомотив». На этой неделе в социальных сетях активно обсуждались рендеры нового проекта, который предусматривает строительство на территории парка высотных жилых комплексов, бизнес-центра и десятка других объектов. С 15 февраля активисты во главе с ландшафтным дизайнером парка «Анхор Локомотив» Ольгой Рахимовой собирают подписи под петицией за его сохранение.

В поддержку инициативной группы выступили экоактивисты и блогеры.

Депутат от Экологической партии Бахтиёр Пулатов направил запрос в Генпрокуратуру, Минстрой и хокимият Ташкента о планах застройки парка «Анхор Локомотив».

Министерство строительства и компания Golden House опровергли сообщения о строительстве жилых и деловых комплексов на территории парков «Анхор Локомотив» и «Навруз». Несмотря на это, активисты продолжают сбор подписей под петицией за сохранение парка. Он продлится до вечера субботы, 22 февраля.

Почему горожане считают важным отстоять «Анхор Локомотив» — в нашем репортаже.