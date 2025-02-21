Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновлённый проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также ещё на три источника.

Собеседники издания считают, что заключение сделки становится всё более вероятным. По их информации, США в новой версии учли «некоторые опасения» Зеленского. Из документа удалили положения, которые беспокоили украинцев, в том числе что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке.

«В последнем проекте сделали значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал один из источников Axios.

По словам собеседника издания, советники Зеленского убеждали его подписать обновлённое соглашение, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с Трампом.

Reuters со ссылкой на источники накануне писало, что администрация Трампа может попытаться заключить упрощённое соглашение о доступе к природным ресурсам Украины.

Такой подход позволил бы США обойти многочисленные юридические и материально-технические препятствия, а также дал бы время обсудить детали сделки, включая распределение доходов, отметило агентство.

Как утверждают собеседники Reuters, Трамп хочет заключить соглашение с Украиной прежде, чем одобрить какую-либо дополнительную военную помощь Киеву или предпринять попытку организовать официальные мирные переговоры между Украиной и Россией.

Кроме того, по словам источников агентства, для Трампа важно, что он мог публично сообщить американскому народу, что США компенсируют деньги, потраченные на помощь Украине.

Что известно о соглашении и откуда возникла идея о нем

Идея экономического партнёрства между Украиной и США изначально была высказана Зеленским в сентябре прошлого года во время встречи с Трампом в Нью-Йорке. Таким образом, украинский лидер пытался «апеллировать к ориентированному на бизнес мышлению президента США», пишет New York Times. Инициативу поддержали влиятельные американские политики, включая однопартийцев Трампа.

Пункт с предложением сотрудничества Украины с ЕС и США в сфере добычи и переработки критических ресурсов также был включён в «план победы», который Зеленский представил западным партнёрам осенью 2024 года.

Украинские власти планировали заключить подобное соглашение с администрацией экс-президента США Джо Байдена в конце прошлого года, но отложили подписание документа, ожидая вступления Трампа в должность.

В начале февраля Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной договор, по которому Киев будет поставлять редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь. «Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут получать то, что мы им даём, за счёт своих редкоземельных металлов и других вещей», — сказал президент США.

Из слов Трампа, однако, было неясно, использовал ли он термин для обозначения всех типов критически важных минералов или только редкоземельных металлов.

Украина обладает крупными запасами урана, лития и титана, которые относятся к критическим минералам, но не являются редкоземельными металлами. По данным украинских властей, в стране также имеются месторождения более 20 критически важных минералов, но часть запасов недоступны из-за оккупации Россией частей Украины.

За минувшие недели Трамп неоднократно говорил, что хотел бы получать от Украины критически важные минералы в качестве оплаты США. В одном из интервью Fox News он сказал, что желал бы получить от Киева «эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов».

В первый раз США предложили Украине подписать соглашение во время визита в Киев 12 февраля американского министра финансов Скотта Бессента. В проекте документа говорилось, что США будут получать 50% доходов от добычи и реализации полезных ископаемых в Украине, а соглашение будет находиться под юрисдикцией суда в Нью-Йорке и иметь преимущественную силу перед другими торговыми соглашениями Украины.

Бессент, как пишет Axios, сказал, что Трамп настаивал на том, чтобы соглашение было подписано немедленно, но Зеленский ответил, что не может подписать документ, который он только получил. По информации издания, посол США в Киеве передал Зеленскому проект сделки за три часа до приезда Бессента.

Власти Украины также были разочарованы тем, что проект соглашения не включал никаких гарантий безопасности для страны, отмечает Axios.

«Документ был чёткий только в одном — мы должны отдать 50% от всего, что там перечислено … ‌‌Там много всего, но ни слова о гарантиях безопасности», — рассказал позднее сам Зеленский.

«Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство. Чтобы был позитив, я сказал: „Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты“. Мне сказали, что только 50%. Я сказал: „Okay, no“. Пусть тогда юристы дальше работают», — объяснил президент Украины.

Несколько дней спустя после визита Бессента Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они представили ему менее обязывающий проект меморандума о взаимопонимании, но президент Украины заявил, что не может подписать соглашение, потому что его должен одобрить парламент, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Для нас это стало новостью, о которой команда Зеленского не говорила нам до этой встречи», — рассказал Axios представитель администрации Трампа.

По словам американских и украинских чиновников, позиция Зеленского по соглашению о полезных ископаемых разочаровала Трампа и усугубила существующую напряжённость из-за встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии. На днях Трамп раскритиковал украинского лидера, потребовав провести в Украине , а также назвал Зеленского «диктатором без выборов». Президент Украины в ответ заявил, что американский лидер «живёт в дезинформационном пространстве».