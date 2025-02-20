Великобритания выразила поддержку Узбекистану в присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов при поддержке посольства Узбекистана в Лондоне встретился с заместителем министра бизнеса и торговли Великобритании Гаретом Томасом.

Британская сторона подчеркнула, что рассматривает Узбекистан как одного из ключевых партнёров в Центральной Азии и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания выразила полную поддержку вступлению Узбекистана в ВТО.

По итогам встречи британская сторона согласилась расширить техническую поддержку процесса вступления Узбекистана в ВТО в рамках программы экономического роста и развития Всемирного банка. Также планируется усиление институционального потенциала, а также повышение квалификации специалистов в сфере международной торговли.

Азизбек Урунов отметил, что прошедшие переговоры были продуктивными. Он поблагодарил представителей Великобритании «за тёплый приём, конструктивное и содержательное обсуждение, а также за их всестороннюю поддержку процесса присоединения Узбекистана к ВТО».

«С обеих сторон есть приверженность завершению процесса, осталось не так много», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Президент Шавкат Мирзиёев 20 декабря заявлил, что вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию переходит в «финальную стадию». По его словам, несмотря на отмену ряда льгот, противоречащих правилам ВТО, государство продолжит поддержку бизнеса и создавать все условия для работы в условиях справедливой конкуренции.