Зелимхон Хайдарович Хайдаров назначен заместителем председателя Федерации тенниса Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации в четверг.

Он 23 года (1993−2016) занимал пост управляющего делами Аппарата первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а затем также занимал эту должность в Администрации президента (2016−2018). С августа 2018 года работает руководителем Финансово-хозяйственного департамента АП.

Ирода Туляганова и новый глава Федерации тенниса Батыр Рахимов.

Ирода Туляганова, с 2019 года работавшая генеральным секретарём федерации, также назначена заместителем председателя.

Ирода Туляганова (1982 г. р.) — заслуженная спортсменка Узбекистана, победительница семи турниров WTA. Обладательница медали «Шухрат» и нагрудного знака «Узбекистон ифтихори». В феврале 2019 года возглавила ФТУ.

Нумон Саттаров. Азиз Хамидов.

Другими заместителями главы Федерации тенниса стали Нумон Уткирович Саттаров и Азиз Шухратович Хамидов, который в прошлом работал экспертом Buyuk Kelajak и главным специалистом отдела методологии в Государственном комитете по инвестициям в Ташкенте.

Новым генсеком организации стал Сардор Ботирович Камилов.

Напомним, 17 февраля основатель «Капиталбанка», бывший президент футбольного клуба «Пахтакор» Батыр Рахимов избран председателем Федерации тенниса Узбекистана. Он также является учредителем множества компаний, работающих в сфере финансов, страхования, производства товаров народного потребления, строительства и пищевой промышленности.

Батыр Рахимов является супругом Диёры Усмановой — вдовы Бабура Усманова (племянника российского миллиардера Алишера Усманова) и племянницы первой леди Зироат Мирзиёевой.