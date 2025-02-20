Сенат Олий Мажлиса на заседании 20 февраля одобрил закон о запрете приватизации парков, аллей, скверов и зелёных зон в Узбекистане, а также введение понятия разрешённого использования земельного участка.

Сенатор Анвар Туйчиев сообщил, что поправками предусмотрено уточнение видов разрешённого использования земельных участков для повышения информированности владельцев, пользователей и арендаторов о порядке их использования, а также для соблюдения требований градостроительных регламентов.

Закон также направлен на усиление защиты скверов, парков, аллей и зон отдыха, а также предотвращение строительства зданий и сооружений на этих территориях.

Сегодня гарантии прав на использование земельных участков регулируются градостроительным законодательством, где для каждой территориальной зоны установлены градостроительные регламенты. Соблюдение этих норм является необходимым условием для законного использования земли и строительства недвижимости.

Однако в действующем законодательстве отсутствует чёткое определение «разрешённого использования земельного участка», что приводит к неопределённости и экономической нецелесообразности инвестиций, сказал член Сената.

По его словам, случаются ситуации, когда инвесторы покупают земельный участок, не имея полной информации о возможностях строительства, а затем выясняют, что строительство невозможно или серьёзно ограничено.

Для предотвращения подобных ситуаций предлагается ввести в законодательство понятие разрешённого использования земельных участков и его правовую регламентацию.

Указом президента с 1 января 2025 года вводятся виды разрешённого использования земельных участков для всех категорий земель, как существующих, так и новых.

Разрешённое использование земель определяется по Единому классификатору, утверждённому Кабинетом министров. Оно делится на основное, условно разрешённое и вспомогательное. Цель использования капитальных объектов на участке должна соответствовать его разрешённому виду.

Этот вид учитывается при передаче земли, её оценке, продаже на аукционах, выдаче разрешений на строительство, расчёте нагрузки на инфраструктуру, а также при определении налоговых ставок.

Получение условно разрешённого использования возможно при компенсации нагрузки на инфраструктуру, порядок которой устанавливает Кабинет министров. До 1 января 2027 года в Ташкенте этот сбор будет рассчитываться исходя из объёма строительства.

Запрет на приватизацию парков

Сенатор указал, что в последние годы в Узбекистане увеличилось строительство в общественных парках, скверах и зонах отдыха, что приводит к вырубке многолетних деревьев и ухудшению экологической ситуации.

Кроме того, некоторые парки незаконно передавались в резерв местных органов власти, что позволяло сокращать их территорию через изменения кадастровых документов.

Основная причина — недостаточная правовая защита таких территорий и отсутствие строгих норм, запрещающих строительство на этих землях, считает он.

Законом устанавливается запрет на приватизацию или отчуждение земель, используемых для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения, сокращение их территорий, строительство зданий и сооружений на этих территориях.

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за нарушение этих запретов. Сенатор Мойра Тошова сообщила, что за нарушение порядка выделения земель, повлёкшее отчуждение земли, являющейся государственной собственностью и используемой для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения или её части, сокращение её территории вводится уголовная ответственность (новый пункт «г» части 2 статьи 229−4 УК). За это предусмотрен штраф от 300 до 360 БРВ или исправительные работы от 2 до 3 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением определённого права.

Причиной этого является увеличение подобных действий, для противодействия которым существующих мер недостаточно. В частности, в 184 парках Узбекистана уменьшены зелёные зоны и лесные массивы, построены 944 здания и сооружения (строительная площадь 431,6 тысячи кв. м или 43,16 га). Также в 18 парках имеются 91 незаконная постройка (7,6 тысячи кв. м / 0,76 га), а в 98 парках установлены 1248 незаконных аттракционов. Кроме того, практикуется изъятие земель парков для резервного фонда органов власти, их приватизация или отчуждение.

Ботанические сады планируется включить в список охраняемых природных территорий, запретив их приватизацию и строительство на их территории.

Отмечалось, что при разработке закона был изучен опыт США, Японии, Австралии, России и Казахстана.

Также вводится штраф за нарушение правил ведения государственного кадастра. Должностные лица, отвечающие за этот процесс, должны будут заплатить 5 БРВ (1,875 млн сумов) за нарушение этих правил, отказ в предоставлении информации для их внесения в Единую систему государственных кадастров или предоставление ложной информации.

27 сентября во время дебатов лидер партии «Адолат» Робахон Махмудова высказалась против расширяющейся практики строительства зданий на территориях парков и зелёных зон, предложив прекратить приватизацию парков.

Депутаты выяснили, что в 184 парках имеется 940 незаконных построек, а также незаконные аттракционы. По её словам, наблюдается практика изъятия в местный фонд хокимиятов парков, после чего происходит незаконная приватизация или отчуждение госимущества. Она заявила, что партия выступает за ужесточение правил в этой сфере, а также запрет на приватизацию парков, медицинских и образовательных учреждений.

При этом в программе партии также было предусмотрено введение ответственности за приватизацию детских лагерей, образовательных и медицинских госучреждений (школ и больниц) и их территорий, однако эти пункты не вошли в законопроект, хотя проблема остаётся актуальной. Например, в 2018—2022 годы почти 200 школ в Узбекистане незаконно лишились части своих земель. Бывший депутат Расул Кушербаев называл это «предательством будущего» с учётом нехватки классов. Он заявлял, что школьные земли были разграблены хокимами, но наказание понесут «трусливые сотрудники, выполнившие незаконное поручение».

Напомним, постановлением президента от 30 августа министерствам и хокимиятам было поручено до конца года провести инвентаризацию неэффективно используемых крупных больниц, культурных и спортивных сооружений, включая дворцы культуры, стадионы, концертные залы и парки отдыха. После этого они должны внести в Кабинет министров предложения по их передаче частному сектору на основе ГЧП.