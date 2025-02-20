Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить программу взимания платы за проезд по центральным улицам Нью-Йорка в час пик, сообщают CNN и New York Times.

«План взимания платы за проезд в штате Нью-Йорк — это пощёчина американскому рабочему классу и владельцам малого бизнеса. Каждый американец должен иметь возможность добраться до Нью-Йорка, независимо от его экономического положения. Он не должен быть зарезервирован для избранных», — говорится в письме министра транспорта США Шона Даффи, адресованном губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул.

В письме Даффи отметил, что Трамп поручил ему пересмотреть одобрение программы, выданное в ноябре 2024 года Федеральным управлением автомобильных дорог (Federal Highway Administration, FHWA) — подразделением Министерства транспорта.

Программа запустилась 5 января и охватила весь деловой район Манхэттен — от 60-й улицы до юга Финансового округа. Стоимость проезда в эту «зону разгрузки заторов» была установлена в размере 9 долларов для большинства транспортных средств с 5:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 по выходным. В менее загруженные часы цена въезда составляет 2,25 доллара. Исключение — экстренные и государственные транспортные средства, школьные и пригородные автобусы, а также водители с низким доходом.

С помощью программы, которая стала первой подобной в США, власти города рассчитывали решить проблему пробок на самых загруженных улицах мегаполиса и собрать 15 млрд долларов на развитие системы общественного транспорта. Проекты включали замену системы сигнализации в метро и создание условий на станциях метрополитена для пассажиров с ограниченными возможностями и родителей с колясками.

В письме министра транспорта не указана дата завершения программы. Metropolitan Transportation Authority (MTA, транспортное управление, осуществляющее перевозки в штате Нью-Йорк) сообщило, что уже подало иск в федеральный суд, чтобы отменить приказ.

«Загадочно, что после четырёх лет и 4000 страниц федеральной экологической экспертизы — и всего через три месяца после окончательного одобрения программы по разгрузке заторов — Министерство транспорта США пытается полностью сменить курс», — сказал председатель MTA Джанно Либер.

Трамп, уроженец Нью-Йорка и владелец дома на Манхэттене, обещал отменить программу после вступления в должность и приветствовал приказ Министерства транспорта.

«ПЛАТА ЗА ПРОБКИ МЕРТВА. Манхэттен и весь Нью-Йорк СПАСЕНЫ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Мы — нация законов, а не подданные короля, — ответила Трампу губернатор Нью-Йорка. — Увидимся в суде».

По данным MTA, в январе в «зону разгрузки заторов» въехало на 1,2 миллиона транспортных средств меньше, чем в январе 2024 года. Водителям требовалось на 30% меньше времени, чтобы пересечь мосты и туннели в нижнем Манхэттене. Время в пути через 34-ю улицу — одну из самых перегруженных в городе — сократилось почти вдвое. Деловые районы центра, как утверждает MTA, посетили около 36 миллионов человек, что примерно на 1,5 миллиона человек больше, чем в январе 2024-го.