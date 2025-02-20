Школьников в Узбекистане будут обучать основам . Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщила министр дошкольного и школьного образования (МДШО) Хилола Умарова.

19 февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению энергоэффективности и энергосбережению.

В частности, планируется утвердить нормативы потребления электроэнергии, газа и нефтепродуктов на единицу продукции для промышленных предприятий. В школах, детсадах и других соцобъектах намечено установить солнечные панели и водонагреватели, обновят двери и окна.





Глава МДШО Хилола Умарова заявила, что каждая школа и детский сад должна повысить энергоэффективность и обучиться энергосбережению.

«Это очень важно для каждого директора школы, учителей и учеников, населения. Министерство дошкольного и школьного образования совместно с Узбекским агентством по техническому регулированию разработало конкретные программы об энергетической грамотности, чтобы каждый ученик понимал важность энергоресурсов. Необходимо с детства обучать молодёжь важности экономии энергоресурсов. В части воспитания также возложены важные задачи», — отметила она.

По словам министра, в буклетах представлены простые примеры экономии электроэнергии, газа и питьевой воды.





Она сообщила, что в этом направлении определены ответственные лица на 2025 год. В школьных предметах «Воспитание», «География» и «Физика» также отражены примеры по экономии природных ресурсов, сказала Умарова.

В ходе презентации президенту представили планы внедрения программ обучения потребителей энергосбережению на основе японского опыта. Буклеты для школ также разработаны с учётом опыта Японии.

У Японии богатый опыт в сфере энергосбережения. «Сетсуден» — так называлось целое движение, охватившее всю страну в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима», когда правительство временно вывело из эксплуатации для проверки десятки атомных электростанций, после чего в административном порядке пришлось ограничивать энергоснабжение как крупных компаний, так и домашних хозяйств и малого бизнеса.

В тот год было апробировано множество всевозможных способов снизить расход электричества. Так, на станциях метро и вокзалах отключили часть эскалаторов, а в офисных зданиях и даже небоскрёбах — часть лифтов, пропагандируя при этом принцип, что подняться на один этаж или спуститься на два вполне можно и по лестнице. Повсюду выключили избыточное освещение. Весьма большую роль сыграла готовность японцев согласиться с тем, что температура в многочисленных помещениях с кондиционированным воздухом была повышена как минимум на два градуса.

В Японии также введена премия ЦУР (17 целей устойчивого развития ООН) для частных компаний, она поддерживает движение Cool Choice (низкоуглеродные продукты и услуги, которые не перегревают планету), и даже медали к Олимпиаде в Токио страна обещала сделать из бывших в употреблении гаджетов.

Летом, в условиях экстремальной жары, которая влияет на здоровье и успеваемость учеников, японские школы стремятся решить проблему охлаждения помещений, несмотря на недостаточное финансирование и несовершенную инфраструктуру. Среди них — модернизация кондиционеров, утепление стен, потолков, установка солнцезащитных экранов, охлаждающие системы (туманообразователи во дворах, навесы и тенты для тени), изменение школьной формы (облегчённая одежда, замена тяжёлых ранцев на дышащие рюкзаки), бесплатная питьевая вода, рекомендации по перерывам в жару, портативные вентиляторы, «зелёные стены» (вьющиеся растения на фасадах для снижения температуры, раздача зонтов.