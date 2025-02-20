Сенат Олий Мажлиса на заседании 20 февраля одобрил закон о введении штрафов за поднятие в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках.

Сенатор Икромхон Нажмиддинов сообщил, что в Узбекистане качество атмосферного воздуха ухудшается в результате расширения строительства и урбанизации, а также поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках.

По его словам, сегодня случаи поднятия пыли в городах республики встречаются довольно часто, в среднем наблюдаются от 50 до 80 дней в году. По статистике, с открытой строительной площадки площадью 500 кв. м ежегодно в воздух поднимается около 50 тонн пыли и песка.

Сегодня в градостроительных регламентах уже прописаны обязательные требования по предотвращению поднятия пыли и песка на стройплощадках и подъездных путях — в частности, использование дождевателей и разбрызгивателей воды.

Однако законодательство не предусматривает конкретной ответственности застройщиков за поднятие пыли в атмосферу при строительстве в рамках требований охраны атмосферного воздуха и градостроительных правил.

Поэтому сложившаяся ситуация требует установления ответственности должностных лиц строительных организаций за нарушение этих требований, сказал Нажмиддинов.

Поправками в Кодекс об административной ответственности вводится статья 85−1, согласно которой за нарушение требований по предотвращению поднятия пыли и песка на строительной площадке (500 кв. м и более), а также на прилегающей территории и путях выезда, или за превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в воздух, будет предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 10 базовых расчётных величин (3,75 млн сумов).

Кроме того, если то же правонарушение совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, то в отношении должностных лиц применяется штраф в размере 50 базовых расчётных величин (18,75 млн сумов).

Государственная инспекция по экологическому контролю будет выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

Сенаторы подчеркнули, что принятие закона позволит исключить поднятие в воздух частиц пыли и песка, которые хаотично выбрасываются в атмосферный воздух при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, сооружений и их комплексов.

Сенатор Рустам Каланов выразил сомнение, что вводимые штрафы окажутся действенными, учитывая, что стоимость 1 кв. м жилья составляет в среднем 15−20 млн сумов.

Представитель Министерства экологии сообщил, что при выборе строительной площади минимум в 500 кв. м были проанализированы результаты лабораторных испытаний. Анализ показывает, что с них выбрасывается в атмосферу в среднем 4−4,5 тонн пыли.

По его словам, это самый верхний показатель, который может оказать локальный эффект.

Что касается штрафов, то при обсуждении наказания совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой было отмечено, что санкция должна быть направлена на профилактику правонарушений. При выборе размера штрафов также изучен опыт зарубежных стран, заявили в Минэкологии.

Сенатор Покиза Ахмеджанова предложила лишать застройщиков баллов в рейтинге «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство») за нарушения, связанные с выбросами пыли. Сегодня по указу президента за вырубку деревьев строительные организации теряют рейтинг.

Представитель Минэкологии поддержал идею и сообщил, что после принятия закона можно будет внедрить аналогичное требование.

На днях прокуроры и экологи проверили 762 объекта в Ташкенте и Ташкентской области на соблюдение норм охраны атмосферного воздуха и выяснили, что больше половины из них нарушают нормы выбросов дыма, пыли и газа. В их числе — теплицы, промышленные и социальные объекты.