… жаль вас расстраивать. USAID нас никогда не финансировало. Как и ни одно другое правительство, включая Узбекистан, ни одна организация или какие бы то ни было группы. Это наше принципиальное решение с момента открытия.

Наше решение разрешить публиковать все комментарии под одним из материалов, как догадались некоторые читатели, было экспериментом. И это было в первый и последний раз.





В потоке дезинформации, исходящей в нынешнее время даже от руководителей отдельных стран и их представителей, сложно сохранять здравый смысл. Но именно сейчас он важен как никогда.

«Газета.uz» всегда стремилась к максимальной правдивости и очень далека от того, чтобы считать себя идеальной.

Мы лишь стремимся называть вещи своими именами. Правду — правдой (она не «у каждого своя», она одна), неправду — неправдой (особенно когда факты на расстоянии клика), ненормальное — ненормальным, насилие — насилием, войну — войной. Четыре — это всегда четыре.





Мы точно так же указываем на несоответствия, если их озвучивают официальные и неофициальные лица, госорганы, организации или компании Узбекистана.

Недопуск определённых комментариев — это не ограничение свободы слова, вопреки мнению части читателей. Свобода слова не означает допустимость подмены понятий, лжи и оскорблений. И мы не согласны помогать их распространять.

Благодарим читателей, которые все эти годы с нами. Любим, ценим и уважаем.