Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 21 февраля.

Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился ещё на 20,11 сума. В целом доллар слабеет к суму пятый торговый день подряд (с 14 февраля), снизившись почти на 74,03 сума — с 13003,95 до 12929,92 сума.





То есть за этот период сум укрепился к доллару на 0,56%, компенсировав почти всю девальвацию с начала года (1 января курс американской валюты составлял 12920,48 сума). Для сравнения: за этот период 2024 года сум обесценился на 1,1%, 2023 года — на 0,84%.

В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу от 12870 сумов до 12920 сумов (только у «Банка развития бизнеса», Mybank, «Микрокредитбанк»). Курс продажи варьировался от 12950 (Anorbank) до 13010 сумов.

Объём торгов на валютной бирже «Ташкент» 1−20 февраля составил 1,78 млрд долларов (в среднем по 85,9 млн долларов в день), что на 15,6% меньше объёма за аналогичный период прошлого года — 2,1 млрд долларов (в среднем — $132,4 млн).

Кроме того, за последние пять торговых дней (14−20 февраля), когда сум укреплялся, банки совершили куплю-продажу валюты на 422,8 млн долларов. Тогда как за предыдущие пять дней (6−13 февраля), когда доллар резко укрепился и превысил 13000 сумов, спрос на валюту был в 1,8 раза выше — 753 млн долларов.

В чём причина укрепления сума?

Экономист, магистр Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев считает, что основная причина такой ситуации — укрепление валют ключевых торговых партнёров Узбекистана.

В начале февраля в России 1 доллар стоил 97,8 рубля, а 19 февраля — уже 90,4 рубля (рубль укрепился на 7,6%). Средний курс рубля за последние 20 дней укрепился на 5,8%.

Казахстанский тенге также укрепляется — в феврале на 3%.

Россия и Казахстан — крупнейшие партнёры Узбекистана по внешней торговле и международным денежным переводам. На эти страны приходится 24,1% внешнеторгового оборота и 27,3% несырьевого экспорта. Укрепление рубля и тенге оказывает влияние на курс сума, отмечает экономист.

Почему сум не укрепляется так же быстро, как рубль и тенге?

По его словам, причин может быть две (или обе сразу):

задержка (лаг) в реакции валютного рынка, из-за чего курс ещё не успел адаптироваться;

политика Центрального банка, направленная на поддержание относительной стабильности курса сума.

Он отметил, что когда рубль и тенге резко обесценивались во втором полугодии 2024 года, сум остался сравнительно стабильным.

Июль-декабрь 2024:

Рубль подешевел к доллару на 15%;

Тенге — на 8,9%;

Сум — всего на 2%.

В результате реальный валютный курс сума в тот период укрепился.