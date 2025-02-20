Футбольный клуб «Манчестер Сити» уступил «Реал Мадриду» в квалификационном матче плей-офф Лиги чемпионов (1/16 финала) и завершил участие в этом турнире.

В первом матче квалификации в Манчестере 12 февраля «Реал» к 86-й минуте уступал хозяевам 1:2, и забрал победу, забив дважды в концовке. В ответном матче, прошедшем в ночь на 20 февраля в Мадриде, чемпионы Испании уверенно подтвердили своё преимущество.

После травмы в состав «Реала» вернулся центральный защитник Антонио Рюдигер, позволив Орельену Тчуамени занять свою привычную позицию в опорной зоне.

Из-за небольшого повреждения в предыдущем матче главный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд остался в запасе. «Горожане» также потеряли Аканджи, а на правом фланге защиты вышел 20-летний центральный защитник из Узбекистана Абдукодир Хусанов, который мог не приехать из-за проблем с визой — клуб отправил его чартером через Грецию.

«Реал» быстро завладел инициативой. Уже на 4-й минуте защитник Рауль Асенсио забросил вперёд, а Киллиан Мбаппе мастерски обыграл защитников и перекинул мяч в ворота через вратаря Эдерсона.

«Сити» столкнулся с дополнительными проблемами — на 8-й минуте защитник Джон Стоунз получил травму и покинул поле, его место занял Натан Аке. Англичане пытались отвечать, но их атаки были неопасны, а Винисиус Жуниор, игравший на фланге Хусанова, и Мбаппе раз за разом прорывали оборону соперника.

К 25-й минуте «Реал» полностью доминировал — 5:1 по ударам и 5:0 по угловым. На 29-й минуте команда Анчелотти провела классическую комбинацию: Беллингем передал мяч Винисиусу, тот прострелил, Родриго прокинул мяч между ног Хусанову, а Мбаппе финтом уложил защитника Йошко Гвардиола и отправил мяч в ворота — 2:0.

«Ман Сити» за весь тайм лишь однажды прорвался вперёд, но Омара Мармуша успел накрыть Асенсио.





Во втором тайме «Реал» продолжил давление. На 59-й минуте «Ман Сити» заработал первый угловой, но в ответной атаке Мбаппе оформил хет-трик, пробив под дальнюю штангу. После этого француз переключился на голевые передачи, но Винисиус дважды не смог воспользоваться моментами. Лишь на 76-й минуте Фоден нанёс первый удар в створ, но вратарь Тибо Куртуа был на месте.

На 79-й минуте Анчелотти заменил Мбаппе, дав ему насладиться овациями трибун. «Реал» расслабился, и «Ман Сити» получил несколько шансов. Хусанов пробил c острого угла, но Куртуа справился.

В компенсированное время Мармуш потряс перекладину со штрафного, а Гонсалес на добивании всё же забил — 3:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» завершает своё участие в Лиге Чемпионов, а «Реал» выходит в 1/8 финала, где встретится с «Атлетико» или «Байером».





Выступление Хусанова

Абдукодир Хусанов. Фото: «Манчестер Сити»



Абдукодир Хусанов впервые сыграл в Лиге Чемпионов в составе «Манчестер Сити». Гвардиола поставил его в непривычную позицию правого защитника и доверил ему сдерживание Винисиуса, а также временами Мбаппе.

Ожидаемо, всё пошло не лучшим образом. Оборона «Манчестер Сити» не раз была разорвана атакующими прорывами Винисиуса и Мбаппе в первом тайме.

Чтобы сдерживать двух суперзвёзд, Хусанову приходилось полагаться на Натана Аке, который только вышел на поле после травмы Стоунза и проводил первый полноценный матч за месяц. На другом фланге Рубен Диаш и Йошко Гвардиол также выглядели плохо, что ещё больше осложняло ситуацию для «Сити».

Статистика Хусанова в матче против «Реала» (Источник)

Минут на поле: 94

Голы: 0

Ожидаемые голы (xG): 0.04

Голевые передачи: 0

Ожидаемые ассисты (xA): 0.05

Выносы: 3

Заблокированные удары: 0

Перехваты: 1

Всего отборов: 1

Обведён соперником: 1

Единоборства на земле: 4 (2 выиграно)

Выигранные воздушные дуэли: 0 (из 0)

Потери владения: 6

Фолы: 1

Касания мяча: 73

Точные передачи: 53/57 (93%)

Ключевые передачи: 1

Навесы (точные): 2 (1)

Длинные передачи (точные): 0 (0)

Удары в створ: 1

Удары мимо ворот: 0

Заблокированные удары: 0

Попытки дриблинга (успешные): 1 (1)

Реакция Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил «Реал» и признал, что нынешняя команда мадридцев сильнее тех, с которыми «Сити» встречался в прошлом. Однако он также отметил, что поражение связано с проблемами его команды, которые проявлялись не только в этом матче, но и на протяжении всего сезона.

«Когда ты заканчиваешь групповой этап Лиги чемпионов на 22-м месте, это значит, что ты был недостаточно хорош», — сказал наставник. «Этот сезон — худший для нас. У нас нет того ритма, который есть у „Реала“ сейчас. Тут нечего добавить — они были лучше. Нужно принять реальность».

«В прошлом это, возможно, задевало сильнее. Это не беспомощность, нет. Мы были отличной командой, но в этом году по многим причинам такими уже не являемся».

«Мы добились уникального достижения в своей стране и в Европе — выиграли Лигу чемпионов и много раз доходили до решающих стадий. Теперь нам предстоит принять решения на командном уровне, всем вместе, а пока — бороться за место в топ-4 или топ-5, чтобы вернуться в Лигу чемпионов», — заявил он.

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