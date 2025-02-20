Центральный банк Узбекистана прокомментировал появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что при снятии средств с депозитных счетов в банках у клиентов запрашивают информацию о происхождении денег, в том числе договоры купли-продажи автомобилей или недвижимости.

Согласно постановлению Центрального банка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 23 мая 2017 года, банки обязаны проводить дополнительную проверку клиентов в случае подозрения на отмывание преступных доходов или сомнений в достоверности ранее полученной информации о клиенте.

Как пояснил регулятор, эти требования не распространяются на банковские вклады граждан. Контроль касается только крупных международных денежных переводов, совершаемых как резидентами, так и нерезидентами.

Центробанк напомнил, что регулярно изучает возникающие проблемы и недостатки в сфере финансовых услуг на основе обращений граждан, предпринимателей и других источников, а также принимает меры для их устранения.

Spot ранее обратился в несколько банков с вопросом о необходимости подтверждения источника средств при закрытии депозитов. Финансовые учреждения заявили, что никаких дополнительных документов от вкладчиков не запрашивается.

Куда обращаться при нарушениях?

Если при снятии средств с депозита у клиентов запрашивают информацию об их происхождении, они могут обратиться в Службу защиты прав потребителей банковских услуг: 71 212−60−94, 71 212−73−62

Также жалобы и предложения, связанные с нарушением прав потребителей в деятельности банков, микрофинансовых и платёжных организаций, можно направить на электронный адрес Центробанка: info@cbu.uz.