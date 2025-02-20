Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана и строительная компания Golden House опровергли «Газете.uz» сообщения о строительстве жилых и деловых комплексов на территории парков «Анхор Локомотив» и «Навруз» в Ташкенте.

В последние дни жители столицы и блогеры высказывали обеспокоенность появившимися несколько дней назад визуализациями проекта многоэтажного комплекса, располагающегося на территории парка. Активисты стали собирать подписи против застройки парка.

Однако в Министерстве строительства и ЖКХ Узбекистана заявили, что таких планов нет.

«В данный момент на строительство жилых домов на территории парков „Анхор“ и „Навруз“ какой-либо проектной согласованной документации абсолютно не существует. На сегодняшний день парк остаётся парком, и никакого строительства не планируется», — сообщил Азизхон Усманов, начальник управления развития архитектуры и градостроительства при Минстрое.

Директор компании Anhor Evolution Азиз Шарафутдинов, управляющей парками, также заверил, что их работа продолжится в прежнем режиме:

«С большинством арендаторов у нас действующие договоры до конца 2025 года, с кем-то и на 2026 год. Никто не планирует ничего сносить, в режиме работы парков нет никаких изменений. Да, в ТРЦ „Анхор“ проводится реконструкция. Но это здание не относится к паркам, оно принадлежит частным лицам», — заявил он.

Граждан также беспокоила презентация возможного проекта, приписываемого строительной компании Golden House. Девелопер также выступил с официальным комментарием на своём сайте.

«Компания Orient Group Management (в чью структуру входит Golden House — ред.) официально сообщает, что ни застройщик Golden House, ни какие-либо другие предприятия группы Orient не планируют воплощение этого проекта и строительство на данном участке. Визуализации, распространяемые в Интернете, были извлечены из внутренней презентации бывшего сотрудника Golden House, покинувшего компанию в 2024 году».

Как отмечается, рабочие группы регулярно представляют на рассмотрение компании и внешних партнёров различные проекты, но не все утверждаются.

Orient Group Management намерена передать свои права собственности на ТРЦ «Анхор», находящийся на территории парка «Анхор», другой частной компании. Только на месте ТРЦ другая компания планирует возвести новое здание.

Spot ранее сообщил, что на сегодняшний день в парке практически полностью прекратило работу здание торгового центра, расположенное вдоль главной дороги. Закрылись магазины детской одежды, косметики, FixPrice, торговые зоны, а также супермаркет Makro. Часть ресторанов на фудкорте также прекратила работу, но некоторые заведения ещё продолжают принимать заказы.

В проектировании проекта торгового центра Anhor Park участвовала компания The Tower FMG, которая ранее на 100% принадлежала Golden House Property Group (сейчас — Unique Trade Business). В администрации парка сообщили Spot, что на данный момент здание ТЦ также находится под управлением The Tower FMG.

«Мы были крайне удивлены публикациям, приписывающими Golden House подобные намерения. Нам неизвестно, кто и с каким умыслом разместил в интернете информацию из внутренней презентации компании, вызвав возмущение ташкентцев. К сожалению, никто из представителей СМИ и блогеров, освещающих этот вопрос, не обратился к нам за официальными разъяснениями. Golden House реализует целый ряд проектов в других районах столицы и не имеет планов на работу в парках „Анхор“ и „Навруз“», — заявил генеральный директор Golden House Владимир Калина.

По его словам, у Golden House «абсолютно нет никаких планов на объекты и уж тем более зелёные зоны парков».

Напомним, первые сообщения о планируемой застройке парка в социальных сетях появились 10 дней назад — 9−10 февраля. Telegram-канал «Защитим наш парк Космонавтов» 15 февраля объявил о сборе подписей против проекта.

Реакция от компании и Минстроя последовала после того, как 19 февраля депутат от Экологической партии направил запрос в Генпрокуратуру, Минстрой и хокимият Ташкента о планах застройки парка «Анхор Локомотив». Власти должны были пояснить, сохранится ли парк как рекреационная зона и насколько законно строительство жилых домов, гостиницы и спорткомплекса на его территории.