Факт, что в Узбекистане давно разучились делать правильную разметку улиц и дорог, давно известен. Однако бесконечное повторение неправильных решений вызывает сомнения в компетентности людей, принимающих решения и реализующих их.

В Ташкенте на улице Амира Темура удалили старую, в целом правильную, разметку и начали размечать необоснованно широкие полосы. Не считая выделенной полосы для общественного транспорта, количество полос сокращается с четырёх до трёх. Возможно, именно так понимают термин «дорожная диета» в УБДД/СБДД?

Кто принял такое решение и кто выполняет работы, неизвестно. Хокимият, УБДД города и СБДД Узбекистана редко уведомляют жителей о важных изменениях в организации дорожного движения.

Активность после недавнего страшного ДТП, заставившая УБДД начать удалять разметку «островков» (хотя виновата была не новая разметка, а неправильно проводимые работы — без обеспечения должных мер безопасности) заставляет полагать, что это очередная попытка внедрить «инновацию, основанную на международном опыте».

Есть большие сомнения, что международные эксперты могли такое посоветовать. Любой специалист скажет, что чрезмерно широкие полосы будут создавать точки конфликтов.

«Газета.uz», получив сигнал от читателей, проехала по улице. Утром в четверг была размечена лишь часть улицы перед Алайским рынком. Однако удалить старые полосы успели почти по всей длине улицы.

На участке с новой разметкой УЖЕ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ БЕСПОРЯДОЧНУЮ ЕЗДУ ВОДИТЕЛЕЙ. Чтобы это увидеть, не надо быть специалистом. При этом в местах, где разметку удалили, но её следы остались, водители едут ровно по полосам.

«Газета.uz» призывает ведомства, занятые перемаркировкой, СРОЧНО ОСТАНОВИТЬСЯ, пока ситуация не достигла точки невозврата, и перестать тратить деньги налогоплательщиков на неправильные мероприятия.

Мы готовы поделиться советами и привлечь специалистов, разбирающихся в создании улиц, безопасных для всех. В крайнем случае есть Youtube и Карты Google.

На пешеходном переходе, где сбили женщину с двумя детьми, до сих пор не появился светофор. Нет даже намёка на начало работ. Там по-прежнему не пропускают пешеходов. Достаточно постоять рядом 5 минут, чтобы это увидеть.

Установка светофоров (грамотная!) должна была быть сделана в первую очередь. И такое отношение говорит о реальных приоритетах в городе. Если власти на самом деле заботятся о достоинстве человека, пора это начать демонстрировать.

Фото

В местах, где видны следы старой разметки, водители едут правильно.

Островки удалили не везде.

Как не пропускают пешеходов.



