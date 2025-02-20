На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Амира Темура в Ташкенте, где не днях сбили женщину с двумя детьми, начали устанавливать светофоры. Утром к этому «Газета,uz» призвала власти города и УБДД.

Сотрудник УБДД, с которым пообщался на месте корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин, подтвердил, что перейти переход очень сложно — автомобили останавливаются редко.





Подполковник Бахтиёр Гафуров, заместитель начальника управления по надзору за дорожной инфраструктурой СБДД ДОБ МВД Узбекистана, рассказал, что работы могут быть завершены к началу следующей недели.





Новые светофоры на выносных консолях будут работать в одной фазе со светофорами, расположенными на таком же переходе по другую сторону путепровода, сообщил представитель ведомства.





На данный момент установлены опоры и залит цемент. После его застывания будут смонтированы транспортные и пешеходные светофоры и осуществлено их подключение.

Бахтиёр Гафуров признал, что нерегулируемые переходы — «наболевшая тема». В его зону ответственности входит вся республика, а поскольку «одного общего знаменателя» до сих пор не было, остаётся ещё много переходов без светофоров.





Он сообщил, что в течение трёх дней здесь изучался поток транспорта, его вечерняя и утренняя интенсивность.

Подполковник отметил работу хокимията, который по обращению сразу демонтировал рекламный щит, который закрывал бы светофоры (на фото ниже).





«Островки»: логика правильная, исполнение — нет

По поводу «островков» перед пешеходными переходами и местами разворотов, которые вызвали недовольство водителей, он сказал, что «логика была хорошая». Об этом же писала «Газета.uz» — решение было верным, но последовательность работ и разметка — нет.





Разметка была неправильной, согласился Бахтиёр Гафуров: нужно было одновременно обновлять разметку полос, а не начинать с «островков».

При этом обозначены «островки» были жёлтой линией, которая не запрещает пересечение, сказал он (фото ниже снято 20 февраля).





Создание полноценного перекрёстка

Представитель СБДД также сообщил, что рассматривается вопрос открыть под путепроводом полноценный перекрёсток, чтобы машинам не приходилось делать длинные развороты. Часто они выстраиваются даже в две полосы для разворота. Это сделает данное пересечение намного безопаснее и логичнее.

Предварительная схема возможной реорганизации перекрёстка. Она будет пересматриваться.

Проект планируется выставить на общественное обсуждение, добавил Бахтиёр Гафуров.





Отметим, что предложение создать здесь нормальный перекрёсток (со схемой движения как под путепроводом рядом со станцией метро «Чиланзар») звучит уже много лет.

Не забыть другие опасные участки

Такой же опасный переход на этой же улице у Алайского рынка тоже нуждается в светофорах. «Газета.uz» надеется, что после установки светофоров у путепровода специалисты переместятся сюда.

Не помешает также открыть на этой же улице дополнительные перекрёстки (например, у телебашни) и развороты (например, у станции метро «Шахристан»). Это заметно разгрузило бы имеющиеся перекрёстки и повысило безопасность всех участников движения, в первую очередь, пешеходов.