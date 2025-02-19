Президент Владимир Зеленский 19 февраля провёл пресс-конференцию, на которой прокомментировал переговоры делегаций США и РФ и отреагировал на последние заявления американского президента Дональда Трампа про Украину.

Как отметил Зеленский, слова Трампа о том, что рейтинг одобрения украинского лидера «упал до 4%» и поэтому Украине необходимо провести выборы, не соответствуют действительности.

«Сейчас рейтинг доверия мне составляет 57%, так что если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет», — сказал Зеленский, приведя данные опроса, проведённого 4−9 февраля Киевским международным институтом социологии. Он показал, что 57% опрошенных доверяют президенту Украины (в декабре 2024 года этот показатель составлял 52%).

«Если говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идёт от РФ. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живёт в этом дезинформационном пространстве», — добавил Зеленский.

По поводу встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский отметил, что США помогли президенту России Владимиру Путину «выйти из многолетней изоляции».

«И вчера были уже сигналы с ними [Россией] как с „жертвой“. Это что-то новое… И если госсекретарь [США Марко] Рубио говорит, что это „конфликт“ официально, то это смягчение этой политики. И давайте я буду очень откровенным. Это не первый мой диалог или бой, и я спокойно это воспринимаю», — сказал президент Украины.

Зеленский также ответил на упрёки Трампа по поводу помощи Украине. «Мы предоставили Киеву, кажется, 350 млрд долларов… Но где все эти деньги? Куда они идут?» — говорил Трамп.

По словам Зеленского, эти данные неверны. «История о том, что 90% всей помощи — это США, мы с вами понимаем, что правда она немного другая, хотя безусловно мы благодарны за помощь», — сказал украинский президент (здесь и далее цитата по РБК Украине).

«У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд — это мы, народ Украины, 200 млрд — это США и ЕС. Мы говорим об оружии, это пакет оружия — 320 млрд. Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — это то, что мы получили оружием…, плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет», — сообщил Зеленский.

Зеленский также ответил на вопрос о том, почему Украина и США до сих пор не подписали соглашение о редкоземельных металлах. В начале февраля Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь. Делегация США на Мюнхенской конференции передала Зеленскому соглашение, но он отказался его подписывать.

«Документ был чёткий только в одном — мы должны отдать 50% от всего, что там перечислено … ‌‌Там много всего, но ни слова о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

«Если там ничего не понятно — давайте напишем проценты, это было моё предложение. Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство. Чтобы был позитив, я сказал: „Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты“. Мне сказали, что только 50%. Я сказал: „Okay, no“. Пусть тогда юристы дальше работают», — заявил президент Украины (цитата по «Суспильне»).